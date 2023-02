SK Beveren laat tweede week op rij punten liggen tegen belofteploeg: “Onze spelers kicken op adrenaline, dat is in die matchen ver te zoeken”

De start was goed, met een snelle goal van Dieumerci Mbokani na een goed duel van Barry. Daarna bleek SK Beveren iets te slordig in het uitvoetballen. De pressing van Genk duwde de Leeuwen terug naar de eigen helft en een zondagsschot van Jay-Dee Geusens vloog via de hand van Beau Reus tegen de touwen. 1-1 bij de rust. Na de koffie kwam SK Beveren meer in z'n spel en was de bal vooral op de helft van Genk te vinden. Een counter leverde echter de 2-1 voorsprong voor de Limburgers op. Cutillas-Carpe schoof de uitstekende voorzet in doel. In het absolute slot tekende Ribeiro Costa met een heerlijke krul nog voor de 2-2, maar verder kwam SK Beveren niet. “Puntenverlies is altijd teleurstellend", aldus coach Wim De Decker achteraf. “We wonnen van alle belofteploegen in eigen huis, maar speelden telkens gelijk buitenshuis. Ik had gehoopt om die reeks vandaag te doorbreken, maar dat is niet gelukt. We moeten eerlijk zijn, we hebben niet echt aanspraak kunnen maken op meer vandaag. We gaven iets te veel kansen weg. Die defensieve stabiliteit was onze sterkte, maar dat moeten we opnieuw in orde krijgen voor de play-offs beginnen. We lieten ze terug in de match komen en dat gaf hun zuurstof. Dat was een probleem.”