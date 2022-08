SK Beveren krijgt alweer deksel op de neus in slotfase en ziet Van Damme geblesseerd uitvallen tegen Anderlecht: “Het was allemaal net niet”

voetbal challenger pro leagueSK Beveren kwam zaterdagmiddag opnieuw dicht bij de eerste driepunter van het seizoen. De troepen van coach Wim De Decker kwamen in de eerste helft op achterstand, maar Daniel Maderner zette de bordjes al snel in evenwicht. In de tweede helft kon Joachim Van Damme de bezoekers op voorsprong brengen, maar in de absolute slotfase ging het opnieuw mis.

Voor SK Beveren was het in een voor één procent gevuld Koning Boudewijnstadion de eerste confrontatie met een U23-ploeg. De bezoekers begonnen goed aan de wedstrijd en kregen via Ribeiro Costa een eerste mogelijkheid, maar het balbezit kantelde gaandeweg in het voordeel van de technisch onderlegde Anderlecht Futures. Zij kwamen op voorsprong nadat een knal van Anouar Aït El Hadj via de rug van Dries Wuytens in doel verdween. Daniel Maderner kon al snel gelijkmaken na een actie op doorzettingsvermogen van stormram Thierno Barry.

Na de rust leek SK Beveren de overwinning binnen te halen via een kopbal van Joachim Van Damme. De recente aanwinst van SK Beveren moest daarna het veld verlaten met een knieblessure. Afwachten hoe ernstig hij eraan toe is, want hij bewees zijn belang al snel bij de Waaslanders. In de absolute slotfase ging het helemaal mis voor Beveren. Een hoge bal werd niet goed verwerkt en Bouchouari kon de gelijkmaker in doel werken. Na Virton een nieuwe klap.

Alweer enorm zuur

“Het is inderdaad verschrikkelijk, ik weet niet goed wat ik moet zeggen", aldus Dries Wuytens achteraf. “Het kost ons samen met die wedstrijd tegen Virton vier punten. Alles in die fase moest beter. Zeker in de laatste minuut. Je moet die match al veel eerder beslissen. In die slotfase moesten we de bal ook beter bijhouden en iets meer druk zetten. Nu had Anderlecht te veel tijd en dat mag je hen niet geven.”

Het was voor SK Beveren de eerste wedstrijd tegen een U23-team. “Fysiek heb je het voordeel natuurlijk, maar die jongens zijn ook vinnig. Die kunnen zich vaak uit een duel draaien."

Met twee op negen is Beveren meteen op achtervolgen aangewezen. “Het is klote, het was allemaal net niet. Met deze ploeg moeten we er veel meer uit kunnen halen.”

RSC Anderlecht Futures: Verbruggen, Hubert (82' Takidine), Lissens, Butera, Michez (71' De Wilde), Bouchouari, Leoni, Aït El Hadj (88' Masscho), Angulo (46' Agyei), Stassin (71' Camara), Colassin.

SK Beveren: Reus, Buus Jacobsen (46' Mertens), Wuytens, Bateau, Corryn, Van Damme (84' Everton Luiz), Verstraete, Hoggas (90' Edmundsson), Ribeiro Costa (73' Reyners), Maderner (84' Vukotic), Barry.

Doelpunten: 18' Aït El Hadj 1-0, 21' Maderner 1-1, 70' Van Damme, 95' Bouchouari 2-2.

Geel: Angulo, Bateau, Colassin, Barry, Mertens, Wuytens.

Lees ook: meer voetbal in de CPL