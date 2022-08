SK Beveren krijgt alweer deksel op de neus in slotfase en ziet Van Damme geblesseerd uitvallen tegen Anderlecht: “Dit is klote”

Voor SK Beveren was het in een voor 1% gevuld Koning Boudewijnstadion de eerste confrontatie met een U23-ploeg. De bezoekers begonnen goed aan de wedstrijd en kregen via Ribeiro Costa een eerste mogelijkheid, maar het balbezit kantelde gaandeweg in het voordeel van de technisch onderlegde Anderlecht Futures. Zij kwamen op voorsprong nadat een knal van Anouar Aït El Hadj via de rug van Dries Wuytens in doel verdween. Daniel Maderner kon al snel gelijkmaken na een actie op doorzettingsvermogen van stormram Thierno Barry. Na de rust leek SK Beveren de overwinning binnen te halen via een kopbal van Joachim Van Damme. De recente aanwinst van SK Beveren moest daarna het veld verlaten met een knieblessure. Afwachten hoe ernstig hij eraan toe is, want hij bewees zijn belang al snel bij de Waaslanders. In de absolute slotfase ging het helemaal mis voor Beveren, een hoge bal werd niet goed verwerkt en Bouchouari kon de gelijkmaker in doel werken. Na Virton een nieuwe klap.