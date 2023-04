SK Beveren kan leven met gelijkspel in dé kraker: “Niet verliezen was het belangrijkst”

“Het is inderdaad een terechte uitslag", aldus Louis Verstraete achteraf. “Ik geloof dat wij in de eerste helft de betere kansen hadden, maar na de rust was RWDM in het voordeel. Zeker in het slot. Al bij al kunnen we hiermee leven, al kwamen we uiteraard voor de drie punten. Het belangrijkste was deze wedstrijd niet verliezen. We gaan ervan uit dat wij nu negen op negen pakken en dan zien we wel.” Vooraf zei coach Wim De Decker al dat hij niet verwacht dat zowel SK Beveren als RWDM in die drie slotmatchen negen op negen zouden kunnen pakken. “Er komen inderdaad nog verraderlijke wedstrijden aan. Dit seizoen heeft getoond dat zowel wij als RWDM al punten verloren tegen ‘mindere’ tegenstanders. We gaan er vol voor gaan en zien dan wel waar we zullen uitkomen. Waarop het beslist zal worden? Vooral op het mentale vlak denk ik. We hebben een ploeg met veel ervaring en dus geloof ik zeker in onze kansen. We hebben een mooie reeks neergezet en we moeten vooral op dit elan verdergaan.” Volgend weekend kijkt Beveren in eigen huis Beerschot in de ogen, daarna volgen nog Lierse en Club NXT.