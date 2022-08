SK Beveren hekelt softe arbitrage tegen belofteploegen: “Hier help je niemand mee”

voetbal challenger pro leagueSK Beveren gaf in de slotfase een 1-2-overwinning nog uit handen tegen RSC Anderlecht Futures. De U23-ploeg kwam in de extra tijd nog op gelijk hoogte na gerommel in de Beverse defensie. De Waaslanders geven de eigen fouten grif toe, maar geven ook aan dat de ref te vaak ingreep voor onbenulligheden.

Het was iets wat we op de tribune ook konden constateren. Telkens er een fysiek duel uitgevochten werd, greep de scheidsrechter naar z’n fluitje. Het ziet er spectaculair uit wanneer een spits als Thierno Barry, droog aan de haak toch minstens negentig kilo, een pluimgewicht van zestig kilogram opzijzet. Dat wil niet zeggen dat het daarom altijd een fout is. Dat zagen we te vaak op de Heizel op zaterdagmiddag. Iets waar het Referee Department mee aan de slag moet.

“Ik vind dit project een heel goeie zaak voor het Belgisch voetbal", aldus coach Wim De Decker. “Die jongens gaan hier enorm veel van opsteken en gaan met rasse schreden vooruitgang boeken. Maar de scheidsrechters moeten dan wel mee in het mannenvoetbal. Ik zeg dit nu niet uit ontgoocheling, maar heel rationeel. Dit was bijna ludiek. Hier help je niemand mee. Die jongens moeten ook leren omgaan met fysieke duels. Door alles af te fluiten, krijg je alleen maar frustratie aan beide kanten.”

Niet onsportief

Ook Dries Wuytens viel z'n coach bij. “In de eerste match vielen er elf gele kaarten, in de tweede tien. Dat is te veel in wedstrijden die echt niet onsportief waren. Vandaag vielen er opnieuw heel wat kaarten. De scheidsrechters moeten wel in het achterhoofd houden dat het profvoetbal is.”

Met een twee op negen heeft SK Beveren de start wel volledig gemist. “We zijn meteen op achtervolgen aangewezen, dat is jammer na amper drie wedstrijden", aldus De Decker. “Ik had tevreden geweest met zes op negen. Op Beerschot hadden we niet echt een punt verdiend, daar was onze prestatie onvoldoende, maar die laatste twee wedstrijden moesten we absoluut winnen. We moeten echt aan een reeks beginnen nu.”

