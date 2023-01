SK Beveren-doelman Beau Reus amuseert zich op de Freethiel: “Dat publiek gaat helemaal ‘uit z'n plaat’!”

“Dit was zeker een grote overwinning voor ons”, aldus de jonge Nederlandse goalie. “Het is heel mooi dat we deze konden binnenhalen, zeker met de ranglijst in gedachten.” SK Beveren staat nu alleen aan kop en ook de supporters vierden dat duchtig. “Voor de fans is dit geweldig. Het stadion zat helemaal vol. Dat is het mooiste, daar kan je als speler écht van genieten. En als je wint gaan het publiek helemaal ‘uit z’n plaat’. Dat is heel leuk om te zien.” Reus flirtte even met rood toen hij de bal op de rand van de zestien nog weg kon duwen. “Ik moest wel komen. Als ik terug was gestapt, had hij hem honderd procent om me heen gespeeld. Ik bleef nog net binnen de lijnen of net niet. Er is dit jaar nog geen VAR, dus kon dit even door de vingers gezien worden.”