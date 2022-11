SK Beveren-coach Wim De Decker staat voor cruciale match: “Op Lierse heb ik écht een groep gezien”

De wedstrijd op Lierse schat De Decker hoog in. “De eerste tien minuten waren we goed, we kregen meteen enkele mogelijkheden. Daarna werden we wat slordig aan de bal en nam Lierse het commando over. De eerste helft ging op en af en het was niet onze beste helft. Het scenario van die eerste helft kon je eigenlijk op voorhand schrijven. Na een Bekerwedstrijd, niet voor eigen publiek, op een slecht veld... noem maar op. Dat is iets heel natuurlijk.” Na de rust was het beter bij SK Beveren. “We kwamen scherper uit de kleedkamer en konden de bal iets hoger op het veld recupereren. Zelfs met elf tegen elf denk ik dat we die wedstrijd zouden winnen. Ik heb echt een groep gezien vandaag. Ik haalde Ribeiro Costa bij de rust naar de kant in de Bekerwedstrijd tegen Antwerp. Als ik dan zag hoe gretig hij op Lierse inviel. Hoe ook Hoggas, die ik bij de rust binnen hield, mee deelde in de feestvreugde. Ook Kablan viel goed in, ook al kreeg hij de laatste weken amper speelminuten. Dat alles samen, deed me nog meer plezier dan de drie punten. Hoe raar dat ook mag klinken.”