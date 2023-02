SK Beveren-coach Wim De Decker kijkt uit naar de play-offs: “Die wedstrijden met spanning, beleving, dat zijn de mooiste”

“Het is de laatste match voor de play-offs, waarvan al langer duidelijk was dat het daar beslist gaat worden. Die matchen zijn om naar uit te kijken. Zo’n spannende wedstrijden om de prijzen, mét beleving, daar doe je het voor als voetballer”, aldus Wim De Decker vrijdagmiddag. Aangezien we nu twee weken jammer genoeg gelijk speelden, zou het mooi zijn om met drie punten de reguliere competitie af te sluiten.” Tegen de belofteploegen had Beveren het moeilijk om het gaspedaal helemaal in te duwen. “Zaterdag krijgen we gelukkig een normale match. Mét publiek, met een ‘echte’ tegenstander, met alle respect naar die belofteploegen toe.” Opmerkelijk was wel de recente wijziging van het aanvangsuur. De wedstrijd stond om 20.45 gepland op zaterdagavond, maar verschuift naar de late namiddag om 16.00. Sportief geen probleem, maar voor de omkadering is dat geen pretje. Als club kan je voor zo’n late aftrap immers op heel wat eters rekenen. “In sportieve zin is het iets waar we ons bij neerleggen, maar als club blijft het moeilijk. We wisten het pas een week geleden. Waarom ze die wijziging doorgevoerd hebben is me een raadsel.”