SK Beveren-coach De Decker na zure puntendeling: “Virton excuseerde zich voor het gestolen punt”

voetbal challenger pro leagueSK Beveren was zaterdagavond in eigen huis ruim de betere ploeg, maar toch kon Virton terugkeren met een punt. Een late gelijkmaker van de Luxemburgers gooide roet in het eten van een dominant spelende thuisploeg. Coach Wim De Decker is tevreden over het geleverde spel, maar de zure nasmaak van twee verloren punten blijft ook bij hem hangen.

“We hadden absoluut de overwinning verdiend, iedereen in het stadion zal dat beamen. De tegenstander excuseerde zich zelfs voor het gestolen punt”, aldus Wim De Decker. “Ik zit absoluut met een zuur gevoel, vooral omdat die uitslag gigantisch onterecht is. We hebben onszelf in de voet geschoten door het al niet eerder af te maken.”

Onder meer een penalty die twee keer gemist werd - de doelman ging bij z’n eerste redding te vroeg van z’n lijn af - deed SK Beveren de das om. “Natuurlijk konden we het afmaken met die strafschop, die momenten moet je nemen. Het is best jammer omdat de twee betrokken spelers ze op training allemaal binnenknallen. Maar je kan een penalty op training niet vergelijken met eentje in een wedstrijd. We gaan bespreken hoe we dat de volgende keer gaan aanpakken.”

Quote De tifo zorgde er mee voor dat we vanaf minuut één in de match zaten Wim De Decker, Coach SK Beveren

Over het spelpeil was hij uiterst tevreden. Beveren speelde dominant aanvallend voetbal en creëerde heel wat kansen. “We hebben heel goeie zaken gezien waar we op kunnen bouwen. We zijn nog niet klaar met ons huiswerk, maar de ploeg zet al stappen. Dat sterkt me in het vertrouwen dat de puzzel wel in elkaar zal vallen. We groeien week na week.”

Ook de fans zetten hun beste beentje voor met een mooie tifo. “Dat heeft er mee voor gezorgd dat we vanaf minuut één in de match zaten. Zo zaten we meteen mee met de drive van de supporters. Al blijft het belangrijkste het binnenhalen van de drie punten en dat lukte niet.”

De Decker deed in de slotfase een opmerkelijke wissel. Taofeek Ismaheel, die eerder inviel, werd al na een kwartier opnieuw van het veld gehaald. “Wat de precieze aanleiding was, gaan we intern bespreken, maar ik verwacht van jongens die invallen dat ze een meerwaarde zijn voor de ploeg. Als dat niet gebeurt, dan moet je ingrijpen.”

