SK Beveren-CEO schiet met scherp na onbegrijpelijke schaatswedstrijd: “Dit is luiheid van Lorin Parys”

“Het veld was absoluut onbespeelbaar. Tijdens de inspectie van de ref kwam het bericht van de voetbalbond al dat de wedstrijd zou doorgaan. Sportief directeur Jordi Condom zit al heel lang in het voetbal, maar dit maakte hij nooit eerder mee, vertelde hij me. Dit veld was meer geschikt voor ijshockey dan voor voetbal. Toen ik voor de wedstrijd sprak met Ruben Droehnlé van Virton, gaf ook hij aan dat hij absoluut niet wou spelen. Virton zelf stuurde vrijdag al een mail naar de voetbalbond met de vraag om de match uit te stellen. Niemand wou daar zaterdagnamiddag om 16u zijn, maar toch werd de wedstrijd gespeeld.” Blijkbaar na druk van bovenaf. “De scheidsrechter zei aan onze coach dat ze hem verplicht hebben om deze wedstrijd te laten doorgaan. Ik kan dit echt niet begrijpen. Lorin Parys greep niet in omdat het zijn bevoegdheid niet is. Hij wil van de Challenger Pro League een interessant product maken. Als hij dat product wou beschermen, had hij moeten ingrijpen. Ik verwijt hem luiheid, hij moest zijn verantwoordelijkheid nemen."

Supporters van SK Beveren nemen op sociale media het woord complot in de mond. “Ik wil niet denken dat dit met opzet was, met als doel ons te schaden. Dat wil ik niet, maar ik hoor wel dingen. Ik hoop dat het gewoon een grove vorm van onbekwaamheid is. Ik weet niet wie het veld de dagen voordien inspecteerde, maar het moet iemand zijn die niets van voetbal kent.” Niet op het veld verschijnen bleek geen optie. “Ik vroeg aan Nils Van Brantegem (kalender- en licentiemanager van de RBFA) wat er zou gebeuren mochten beide teams weigeren te spelen. Hij vertelde me dat het een 0-5-nederlaag voor beide teams zou opleveren. Dat is nooit gezien. Ik denk dat dit enkel in België kan. Het delegitimeert de competitie. In Deinze is het een pak minder koud als in Virton, toch werd daar niet gespeeld en in Virton wel. Dat krijg je nergens uitgelegd.”