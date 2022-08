Sinan Bolat en KVC Westerlo mogen even nagenieten van 4-2-zege tegen Standard: “Dit hadden we nodig”

Het Westelse Kuipje beleefde zaterdag tegen Standard nog eens een ouderwetse voetbalmiddag. Ondanks de tropische temperaturen hadden beide supportersclans er duidelijk zin in. Hun gezangen zorgden in de eerste helft nog niet meteen voor de nodige animo op het veld, maar na de openingstreffer van Vetokele sloeg de vlam plots in de pan.

Standard leek gelanceerd te zijn na hun eerste overwinning tegen Cercle Brugge, terwijl Westerlo na twee uitnederlagen op rij vol aan de bak moest. Coach Jonas De Roeck herschikte zijn team op een aantal plaatsen en koos voor een iets gretigere aanpak dan in Gent. Beide ploegen hielden elkaar een half uur lang in evenwicht, maar de Kemphanen voelden dat er iets te rapen viel en bleven geduldig wachten op die ene opening. Op voorzet van Dierckx kopte Vetokele -alweer hij- de 1-0 binnen.

Het tegenoffensief van Standard werd na de rust meteen in de kiem gesmoord door Dorgeles Nene. De huurling van Red Bull Salzburg stond voor het eerst dit seizoen aan de aftrap, was aanvankelijk misschien nog wat onwennig, maar na een snedige doorsteekpass van Bernat was de 19-jarige Milanese spits er als de kippen bij om de 2-0 beheerst voorbij Bodart te prikken. De Luikse doelman voorkwam niet veel later zelfs de doodsteek door Vetokele van zijn tweede treffer te houden.

Als Perdichizzi niet in de fout gegaan zou zijn door onder een verre bal door te gaan, had Westerlo de partij tegen een al bij al matig wellicht rustig onder controle gehouden. Nu werd het opnieuw spannend, maar met een owngoal schoot Standard zich tien minuten later zelf in de voet. De 3-2 in minuut 90 deed het Kuipje nog heel even bibberen, maar de ingevallen Lyle Foster nam in blessuretijd alle twijfels weg.

Vooruit gevoetbald

We troffen een zichtbaar tevreden Sinan Bolat aan na de spektalrijke 4-2-zege. Dit had Westerlo nog eens nodig? “We hebben eindelijk nog eens gekregen wat we verdienden”, stelde de doelman vast. “Die twee verplaatsingen naar Leuven en Gent hadden ons zeker twee, of drie punten kunnen opleveren, maar we bleven telkens met lege handen achter. Vooral in Gent hebben we het vorige week zelf een beetje laten liggen. Daar hebben we niet ons eigen spel gespeeld. Tegen Standard heeft de trainer dan inderdaad een paar tactische aanpassingen gedaan en dat heeft geloond. We hebben zelf vooruit durven voetballen en dan zie je meteen ook waar onze kwaliteiten liggen.”

“Die goal van Vetokele zorgde ervoor dat we met een goed gevoel gingen rusten”, aldus Bolat. “En na de 2-0 leken we het inderdaad onder controle te hebben. Jammer van dat tegendoelpunt. Er was eerst even een misverstand tussen mij en Perdichizzi en als ik bovendien niet uitglijd, kan ik die bal volgens mij zeker nog wel oprapen. Maar dan kwam er nog een andere sterkte van onze ploeg bovendrijven. Ondanks die tegenslag zijn we niet beginnen panikeren. Daar wordt op training telkens ook op gehamerd. Wat er ook gebeurt, we blijven gewoon ons eigen spel spelen. Die owngoal heeft inderdaad wel wat geholpen, maar dat maakt niet uit. Het is onze eigen verdienste dat Standard niet in de match geraakte en we hebben het zelf afgedwongen. Dit was een héél belangrijke overwinning, al was het maar om de rust een beetje te bewaren. Niet dat er hier druk is, maar nu staan we toch weer terug tussen de mensen en kunnen we volgende week met het nodige vertrouwen naar Mechelen.”

Kortom, het was nog eens een mooie voetbalmiddag in het Kuipje? “We zijn de supporters dankbaar”, beaamt Bolat. “Hun steun heeft ons zeker geholpen. Ik hoop dat we dit seizoen nog veel mooie momenten samen mogen beleven.”