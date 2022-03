Simons (Zulte Waregem) straks op Antwerp: “Recente 6 op 9 bewijst dat we goed omgaan met de druk”

Vanavond moet Zulte Waregem op de Antwerpse Bosuil nog maar eens vol aan de bak. Vorige week leek het behoud in 1A een uitgemaakte zaak na de ruime zege tegen Eupen, maar de driepunter van Seraing daags nadien op het veld van Standard in de Luikse “miseriederby” zorgde alsnog voor een situatiewijziging. Met zes punten voorsprong op de Metallo’s staat Zulte Waregem er nog altijd goed voor, maar toch blijft de definitieve redding nog even uit.

“Er is weinig veranderd”, analyseert Timmy Simons de situatie. “We zijn een wedstrijd dichter bij het einde, dat wel. Maar het mentale voordeel van onze zege tegen Eupen heeft niet lang gespeeld. Jammer, maar het is niet anders. Dus moeten we punten blijven pakken, anders wordt het krap.”

Op de Bosuil was het de voorbije weken ook heel veel kommer en kwel. Door de nederlaag van Antwerp in Anderlecht komt de plaats in de Champions Play-Offs van de Great Old stilaan in de verdrukking. Coach Brian Priske ligt al een hele poos onder vuur.

“Bij onze tegenstander is het zeker van moeten, maar dat maakt allemaal onze zaak niet”, bedenkt Simons. “Een wedstrijd op de Bosuil is nooit een sinecure, als de machine van Antwerp begint te draaien kan het echt wel spoken in Deurne-Noord. We zullen vanaf de eerste minuut met volle concentratie alle duels moeten aangaan om ons niet te laten verrassen.”

Boya geschorst, Derijck terug

Ondertussen pakten zowel KV Oostende (op Union) als Eupen (tegen KV Mechelen) een punt, waardoor Zulte Waregem in de tussenstand opnieuw op de zestiende plaats belandde. Nog voor de aftrap vanavond in Antwerpen kent Essevee evenwel ook het resultaat van de wedstrijd van Seraing, dat OH Leuven ontvangt op Le Pairay.

“Ongeacht van wat er in die wedstrijd gebeurt, moeten wij toch vooral naar onszelf blijven kijken”, hamert Simons verder op het adagium dat hij al wekenlang hanteert. “Hebben we de kans een punt te pakken of de volle buit, dan mogen we dat niet laten liggen. Elk punt kan cruciaal zijn.”

Waarbij Simons uiteraard hoopt dat het niet gaat aankomen op dat ene puntje dat zijn team in de slotminuut op AA Gent door de vingers zag glippen.

“Wij gaan goed om met de druk die er sowieso op elke wedstrijd ligt”, stelde hij vast. “Als je ziet dat we onder zoveel pressure toch 6 op 9 pakten de jongste weken, dan weet je dat het goed zit. Maar ook dat we er nog altijd niet zijn.”

Op de Bosuil moet Zulte Waregem vanavond de geschorste Frank Boya missen, maar keert Timothy Derijck van zijn kant terug na schorsing. Dion De Neve, gedwongen gewisseld aan de pauze tegen Eupen wegens misselijkheid, kon de hele week zonder problemen trainen.