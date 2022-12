Simon Vermeiren weet dat Lokeren-Temse ook tegen KVV Zelzate niks mag laten liggen: “In onze strijd is elk punt belangrijk”

Beter doen dan vorig weekend, zo luidt de opdracht van Lokeren-Temse. Niet enkel het resultaat, ook de manier waarop is belangrijk tegen KVV Zelzate. Dat vindt alvast Simon Vermeiren: “Tonen dat we een tegenstander tot het einde kunnen wegdrukken.”

Bijna exact één jaar geleden kwam KVV Zelzate voor eerst langs bij Lokeren-Temse op Daknam. Wat tussen de lijn een leuke wedstrijd werd, ontsierde in de catacomben tot een ordinaire vechtpartij. Niet dat SImon Vermeiren zich daar nog iets van herinnert - 't is ook al bijna een jaar geleden. Over de tegenstanders van toen kan-ie dan weer wél wat herinneren ophalen. “Ik herinner me een stugge ploeg”, aldus Vermeiren. “Met veel overgave en strijd.”

Geen cadeau

Op dat vlak verandert Vermeiren een kleine 12 maanden later niet veel verandering. “Aan hun concept zal niet veel gewijzigd zijn”, aldus Vermeiren, die het Zelzaatse parkoers evenvwel niet goed heeft bestudeerd. “Ze namen een goede start en vielen toen weg of net omgekeerd (lacht) Ik weet het niet zeker.”

Toch beseft Vermeiren dat Lokeren-Temse het niet cadeau zal krijgen. “Het zal belangrijk zijn om te doen wat we vorige wedstrijd in het eerste halfuur héél goed gedaan hebben: druk vooruitzetten, hen niet laten voetballen in balverlies en in balbezit veel beweging en diepgang creëren.”

“Simpelweg onze taken tot in de puntjes uitvoeren. Toen konden we dat niet langer dan 30 minuten volhouden, maar zo’n tweede thuiswedstrijd op rij is het ideale moment om te tonen dat we een ploeg wel tot het einde kunnen wegdrukken.”

Vol huis

Want om in het spoor van leider Aalst te blijven móeten de Waaslanders blijven winnen. “In de strijd die wij voeren, is élke wedstrijd en elk punt belangrijk”, weet Vermeiren. “In de komende drie wedstrijden moeten we altijd voor de overwinning gaan en zoveel mogelijk punten pakken om met een goed gevoel de winterstop in te duiken. En om na nieuwjaar met een zo klein mogelijk verschil aan de tweede ronde te beginnnen. Zeker in een thuiswedstrijd mogen we eigenlijk niet verliezen.”

Ook de club lijkt dat beseffen. Ziedaar de ticketactie die elke supporter die naar de bekerwedstrijd tegen KV Mechelen kwam opgezakt, beloont. 't Zal druk zijn op Daknam. “Da’s alleen maar leuk voor ons”, besluit Vermeiren. “Het Lokerse publiek zorgt altijd voor een goede sfeer, maar dubbel zoveel volk geeft ons nog meer kracht. Extra energie om wél 90 minuten frivool te domineren.”