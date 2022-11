Simon Vermeiren (Lokeren-Temse) evalueert Oostkamp en de eerste periode: “Denken dat het al verloren is, zou complete onzin zijn”

“Een billijk gelijkspel waarbij beide teams in het slot nog de kans op de drie punten kregen.” Zo omschrijven de officiële clubkanalen het gelijkspel op Oostkamp. Een moeilijke wedstrijd voor Lokeren-Temse. Toon Janssen scoorde de gelijkmaker, Simon Vermeiren mocht starten, maar werd rond het uur vervangen.

Simon, hoe analyseer jij het puntje op Oostkamp?

VERMEIREN: “Eerst en vooral waren de weersomstandigheden loodzwaar, met veel wind en regen. En dan moet ik toegeven dat we ons in de eerste helft lieten aftroeven op vlak van gretigheid in de duels. Maar in de tweede helft kwam we beter in de wedstrijd, hebben we wel ons voetbal kunnen brengen. Dus uiteindelijk vind ik het een gewonnen punt, zeker als je hoe we teruggevochten hebben.”

Het zijn dus geen verloren punten tegen een concurrent volgens jou?

“Neen, want je moet kunnen toegeven dat Oostkamp simpelweg een sterke ploeg is waar weinig ploegen zullen winnen. Met een specifiek veld, waarop hun manier van voetballen goed is afgestemd. Tegen zulke tegenstanders pak je gewoon een goed punt. Dat zijn niet de wedstrijden waarin wij drie punten móeten pakken.”

Zo blijven jullie wel achter met twee op zes. Hoe gaat de groep daarmee om?

“Na de wedstrijd van vorig weekend tegen Gullegem was iedereen zéér teleurgesteld. Omdat je beseft dat je zulke matchen nooit mag verliezen. Drie mooie goals, maar evenzeer drie domme tegentreffers. Maar oké, je weet wel dat je heel mooi voetbal hebt gebracht en extreem dominant was. Dus de ploeg heeft nog steeds enorm veel vertrouwen. Alleen moeten we ervoor zorgen dat we zulke wedstrijden in de toekomst zakelijker kunnen uitspelen.”

Want alle positieve signalen ten spijt, eindigen jullie de eerste periode op de zesde plaats op vijf punten van de leider. Hoe evalueer jij die eerste tien wedstrijden?

“We kenden een moeilijke start, waarna we ons wel snel herpakt hebben. Natuurlijk willen, op dit moment hoger staan, maar er is geen enkele reden tot paniek. Niet vergeten dat we nog maar één wedstrijd verloren hebben en dat we vrijwel altijd de betere ploeg geweest zijn. Vanaf de vierde speeldag hebben we met een itensiteit gespeeld die ons nog veel zal opleveren. Denken dat het zal verloren is, zou dus complete onzin zijn.”