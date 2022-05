Simon Vermeiren (Lokeren-Temse): “Er moet één lijn zijn, geen 87 verschillende opstellingen”

Voetbal eindronde tweede nationaleVier speelronden, zes wedstrijden. Lokeren-Temse moet nog één maand aan de bak om alsnog promotie af te dwingen. Belisia is de eerste horde. “Maar zelfs als het fout loopt, hebben we een goed seizoen gespeeld”, zo vindt Simon Vermeiren, die stilaan nog eens moet ontploffen - amper twee goals na Nieuwjaar. “Ik werd niet altijd op mijn kwaliteiten uitgespeeld.”

De emoties liepen hoog op in Ninove. Aan weerskanten van het spectrum. Terwijl de thuisploeg haar verdiende promotie uitbundig vierde, droop Lokeren-Temse af. “De jongens zitten met het hoofd tussen de benen”, klonk de inmiddels ex-coach Jean-Pierre Vande Velde toen. “Een zeer zware dobber”, geeft Simon Vermeiren een paar dagen later toe.

De ambities lijken evenwel onaangetast. “Het vuur in de groep om de eindronde tot een goed einde te brengen, is nog steeds 200% aanwezig.”

Heb je het gevoel dat de knop al is omgedraaid?

Vermeiren: “Jazeker. Dinsdag hebben we verzameld om die nederlaag op Ninove te bespreken, nadien zag je op training meteen scherpte en gedrevenheid bij iedereen. Je hebt nog een kans. Het zou stom zijn om die niet met beide handen te grijpen. Elke wedstrijd is een finale. We speelden een degelijke wedstrijd op Ninove, dus waarom zouden we op Bilzen niet kunnen winnen?”

Wat is er in Ninove fout gelopen?

“Het was een gelijkopgaande wedstrijd die op details beslist is. Jammer genoeg waren die niet in ons voordeel.”

Opvallend genoeg zat jij in de beslissende wedstrijd op de bank. Welke verklaring heb je daarvoor gekregen?

“De coach wou meer snelheid voorin, met veel lopende jongens. Dat is een keuze van de trainer. Maar uiteraard vond ik het jammer. Schorsingen niet meegeteld, heb ik quasi alles gespeeld. Dan is het spijtig om in zo’n match op de bank te starten.”

Het is wel een feit dat jouw doelpuntenteller na Nieuwjaar stokte. Tien goals voor Nieuwjaar, amper twee erna. Hoe verklaar je dat?

“Zowel onder Chris Janssens als in de eerste periode onze Urbain (Spaenhoven, red.) heb ik veel gescoord, nadien ben ik inderdaad stilgevallen. Dat is deels mijn verantwoordelijkheid, maar ik ben in die wedstrijden ook niet altijd op mijn kwaliteiten uitgespeeld. Ik leverde veel werk voor de ploeg. Misschien te veel, waardoor ik te weinig in de zestien kwam - waar ik het meeste bijbreng. Op tactisch vlak werd dat niet fantastisch aangepakt. Maar het is aan mij om in de eindronde nog eens te ontploffen.”

Daarin neemt het duo Dirinck-Veyt het sportieve leiding. Krijg je van hen wel opnieuw vertrouwen?

“Dat valt nog af te wachten. We hebben vooral nood aan duidelijkheid. Er moet één lijn gevolgd worden, geen 87 opstellingen. Met welke jongens dat zal zijn, weet ik niet. Ik blijf alleszins bij Lokeren-Temse. Ik heb nog een contract voor volgend seizoen.”

Over komende wedstrijd, dan. Wat weten jullie over de Belisia-Bilzen?

“Het cliché zegt dat er in die reeks meer en beter gevoetbald wordt, verdere info krijgen we later. Een slechte ploeg zal dat zeker niet zijn.”

Bilzen won haar laatste twee wedstrijden, terwijl jullie 1 op 9 pakten. In hoeverre heeft dat een invloed?

“Die hoeft niet heel groot te zijn. Wij hadden een tegenslag, maar we waren er zó dichtbij. Bilzen haalde dan wel de eindronde, het heeft nooit kans gemaakt op rechtstreekse promotie. Wij wel, terwijl we een turbulent seizoen achter de rug hebben. Dus wij móeten met vertrouwen in die wedstrijd gaan. We hebben al zo vaak bewezen dat we een goede ploeg zijn, nu moeten we dat nog eens laten zien op een belangrijk moment.”

Is het een nadeel dat jullie thuis beginnen?

“Het is op kunstgras, maar op Ninove en Brakel hebben we getoond dat we ook daarop kunnen voetballen. Wel is het een verre verplaatsing, maar de club is ermee bezig om die dag zo efficiënt en aangenaam mogelijk in te vullen.”

Maar stel dat het zondag al misloopt. Is jullie seizoen dan mislukt?

Neen, dat vind ik niet. De promotie is een doel, geen obsessie. Rekening houdend met alles wat er gebeurd is, met alles wat we hebben meegemaakt, hebben we een héél goed seizoen gespeeld als je tot de laatste speeldag meedoet voor promotie. Met een volledige nieuwe groep, een nieuwe club, een nieuwe organisatie. Dan kan je niet verwachten dat het van een leien dakje loopt. Alles bij elkaar hebben wij zeer volwassen gepresteerd, met een uitstekend spelersgroep. We mogen fier zijn. Dat heeft de voorzitter al bevestigd.”

