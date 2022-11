Simon Vanmarcke (SV Ingelmunster) na zege tegen Groene Duivels Ingooigem: “Aansluiting met top vijf behouden”

De 27-jarige Izegemnaar Simon Vanmarcke, beroepshalve fitnessinstructeur en fietsenmaker, is bij SV Ingelmunster aan zijn derde campagne bezig. “We hadden toch stiekem op wat meer punten gehoopt”, geeft de centrale verdediger grif toe. “We brengen nochtans wekelijks goed voetbal. Onze combinaties zijn prima, maar we missen vooral nog dat killerinstinct voorin. Ook tegen Ingooigem hadden we het zaterdagavond niet onder de markt. We kwamen 1-0 voor, maar onze tegenstander klom op gelijke hoogte. Pieter-Jan Debackere zorgde uiteindelijk voor de winnende treffer zodat we de drie punten toch konden thuishouden.”

Evenwichtige reeks

“Die zege hadden we broodnodig, want de week voordien gingen we nipt onderuit in de derby op het veld van VV Emelgem-Kachtem. In dit burenduel bleven we met lege handen achter. We hadden die partij met wat geluk even goed kunnen winnen. Het verschil zit hem soms in de details en in feite hadden we wel enkele punten meer kunnen totaliseren. De reeks is dit jaar bijzonder evenwichtig, maar ook supersterk. Er zitten nauwelijks zwakke teams tussen en elk weekend moeten we echt op scherp staan om het laken naar ons toe te kunnen trekken. Bij een blik op het klassement merk je meteen dat de meeste ploegen sterk aan elkaar gewaagd zijn. Vandaar dat wij ons ook niet blindstaren op die voorlopige rangschikking.”

Week per week

“Tot dusver slaagden we er nog niet in om een reeks van drie overwinningen op een rij neer te zetten. Pas dan ga je snel in het klassement vooruit. Voorlopig kijken we niet naar de resultaten van de overige teams, maar focussen we vooral op onze eigen prestaties. De ambities zijn nog steeds ongewijzigd, want SV Ingelmunster wil uiteraard zo hoog mogelijk eindigen. In die optiek is het belangrijk dat we de aansluiting met de top vijf behouden en steeds die eerstvolgende match proberen te winnen. Komende zaterdag gaan we andermaal voor de volle pot in de thuismatch tegen OG Stasegem.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal