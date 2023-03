Simon Vanmarcke en SV Ingelmunster winnen weer voor eigen volk: “We blijven in koers voor de eindronde”

Voetbal tweede nationale B SK Londerzeel en Bocholt verdelen de buit. Afscheidne­men­de doelman Stefan Roef: “Misschien nog wel een gewonnen punt”

Een collectief goed spelend SK Londerzeel is er niet in geslaagd in eigen huis afstand te nemen van Bocholt. De betere kansen waren nochtans voor de thuisploeg, maar de nodige dosis pech verhinderde een eerste thuiszege in 2023.