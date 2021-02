Simon Vanhentenrijk (KAC Betekom) stopt op zijn 26ste met voetballen: “Corona heeft me doen inzien dat er meer is dan voetbal alleen”

Vanhentenrijk heeft een drukke job als zelfstandig architect en bleef in zijn periode bij KAC Betekom zeker niet gespaard van het nodige blessureleed. Toch is het vooral de vrijgekomen tijd door corona, die hem heeft doen beslissen te stoppen met voetballen. “Doordat we de voorbije maanden amper gevoetbald hebben, had ook ik natuurlijk meer tijd voor andere dingen die ik eigenlijk ook heel erg graag doe”, opent de middenvelder. “Andere sporten zoals ultralopen en mountainbiken, maar ook padellen met kameraden. Als corona er niet was geweest, had ik die sporten wellicht minder gedaan.”

Verplichtingen en opofferingen

“In een gewoon voetbalseizoen zit je namelijk in een bepaald ritme met enkel wat meer tijd in de zomerstop. Maar ook en vooral met veel meer verplichtingen en opofferingen. Meestal drie keer trainen in de week en een match in het weekend”, gaat Vanhentenrijk voort. “Dan schiet er niet veel tijd meer over voor andere dingen. Corona heeft me doen inzien dat ik zeker nog wel die fysieke uitdagingen wil behouden, maar dan wel met minder verplichtingen.”

“Ik had ook aanbiedingen om op een lager niveau aan de slag te gaan en ook daar heb ik zorgvuldig over nagedacht. Maar ook dan moet je verschillende keren per week trainen en op de club aanwezig zijn. Op een iets lager niveau kun je misschien al eens makkelijker een training overslaan of een match skippen, maar zo zit ik niet in elkaar. Voetbal is en blijft een teamsport en daar moet je je ten volle voor engageren. Als dat niet kan, hoeft het voor mij niet. Mijn voeten eraan vegen staat niet in mijn woordenboek.”

Twee clubs

In zijn voetbalcarrière kwam Simon Vanhentenrijk maar voor twee clubs uit: HO Veltem, waar zijn vader al enkele seizoenen een gewaardeerd trainer is, en, de voorbije drie seizoenen, Betekom. “In mijn eerste seizoen bij Betekom viel ik al heel snel uit met een breuk in een middenvoetsbeentje waardoor mijn seizoen er al opzat voor het goed en wel was begonnen”, aldus nog de middenvelder. “Ook tijdens mijn tweede jaar kende ik de nodige pech met blessures, al kwam ik er in de terugronde door, maar toen kwam dus corona. Dit jaar kende ik een heel goede voorbereiding en was ik een certitude in de weinige competitiematchen die er waren.”

Quote Betekom is ondanks alles steeds in mij blijven geloven. Daar ben ik de club heel dankbaar voor Simon Vanhentenrijk

“Ondanks het feit dat ik bij wijze van spreken driekwart van de tijd geblesseerd was, heb ik me bij Betekom altijd heel goed gevoeld. Ook omdat de club ondanks alles steeds in mij is blijven geloven. Daar ben ik Betekom heel dankbaar voor, net zoals mijn jaren bij Veltem. Daar begon ik in de B-ploeg in vierde provinciale om nadien kampioen te spelen in tweede provinciale en in eerste provinciale meteen vierde te eindigen mét eindrondeticket. Heel erg knap voor een ploeg als Veltem.”

Familiale karakter staat voorop

“Ondanks het feit dat ik maar voor twee clubs heb gespeeld, hadden ze wel het volgende gemeen: het familiale karakter stond er voorop maar niet ten koste van de nodige sportieve ambities”, besluit Vanhentenrijk. “Zij mogen mij alvast aan hun supportersgilde toevoegen.”

