Simon Van Mossevelde (18) breekt helemaal door bij Voorde-Appelterre: “Nooit verwacht dat ik zo veel speelminuten zou krijgen”

Vooraleer drie uitmatchen aan te vatten, speelt Voorde-Appelterre zondag de topper tegen leider Oostkamp. De West-Vlamingen staan ruim aan kop, maar hadden in de heenmatch alle moeite om de fusieclub te kloppen. Ook nu zijn de jongens van coach De Durpel vast van plan om voor een stevige repliek te zorgen. Na de recente 9 op 12 is het vertrouwen alvast groot bij de thuisploeg.

Dat de jongeren bij Voorde-Appelterre dit seizoen volop hun kans krijgen bij Voorde-Appelterre is een open deur intrappen. Het maakt dat de ploeg soms eens stevig met de neus tegen de deur liep, maar ook dat het talent kwam bovendrijven. Eén van die talenten is ongetwijfeld de amper 18-jarige Simon Van Mossevelde die op ‘de tien’ helemaal ontbolstert en al meermaals van coach De Durpel de loftrompet kreeg gestoken.

“Ik voel mezelf heel goed binnen de club. Ik krijg veel speelkansen en probeer deze zo goed mogelijk te benutten. Aan het begin van het seizoen had ik niet verwacht dat ik al zo veel minuten zou kunnen maken. Het is nu aan mij om dingen op te pikken en mee te nemen naar later toe. Ik heb me mijn overstap nog geen moment beklaagd. Hopelijk kan ik deze lijn doortrekken naar volgend seizoen toe”, aldus Van Mossevelde die overkwam van de beloften van Dender en zijn jeugd bij Lokeren sleet.

Lastige opdracht

Hij beseft dat zijn ploeg zondag (aftrap 17.30u!) voor een lastige opdracht staat. Toch heeft hij vertrouwen in een goede afloop. “Als we dezelfde mentaliteit en vechtlust tonen als tegen Torhout is het zeker mogelijk om één of meerdere punten te rapen. We hebben iets goed te maken na de iets mindere match van afgelopen zaterdag op Lebbeke. Na onze negen op twaalf mogen we zeker spreken van een goede periode. We hebben ook niets meer te verliezen, dus kunnen we zonder druk ons spel proberen spelen”, gaat de zoon van Tom Van Mossevelde, coach van Juventus Schoonaarde B en uitbater van het supporterslokaal verder.

Aan ambitie in ieder geval geen gebrek bij Van Mossevelde, al blijft hij met de voetjes op de grond. “Het is aan mij om volgend jaar minstens hetzelfde niveau te behalen en stappen te zetten. Het is als “jonge gast” natuurlijk het belangrijkste om zaken op te pikken van de meer ervaren spelers in de groep.”

Derde nationale A: Voorde-Appelterre - Oostkamp: zondag 17u30.