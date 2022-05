Simon Van Geet (KFC Diest) na verloren barageduel tegen KVC Lille United (2-1): “Dit moeten we even laten bezinken”

De cruciale barragematch had alle mogelijke ingrediënten in huis om over te discussiëren, maar uiteindelijk was het dus toch Lille dat, voor een opvallend bescheiden publiek, de promotie naar tweede amateurklasse mocht vieren. “Er was spanning van bij het begin”, klonk het achteraf bij Simon Van Geet. “We wisten op voorhand dat het geen gemakkelijke wedstrijd ging worden. Op een klein, slecht veld, tegen een tegenstander die heel fel inzakt en op de counter loert, is het sowieso moeilijk voetballen. En dan was er ook nog de scheidsrechter die een hoofdrol opeiste. Ik was zelf betrokken bij die penaltyfase, vlak voor rust. Dat was hoegenaamd geen fout, maar toch ging de bal op de stip. Voordien was er een bal van ons die via de deklat achter de doellijn belandde. Iedereen zag het, maar de lijnrechter stond niet goed opgesteld om het te kunnen beoordelen. En zo waren er nog wel een aantal details die de wedstrijd mee bepaald hebben.”

“We gingen met een 1-0-achterstand de rust in”, aldus Van Geet. “Toen was het dus alles of niks. We gingen voluit op zoek naar de gelijkmaker, maar op de counter werd het 2-0. Dat was heel zuur, maar ook dan zijn we altijd nog in onze kansen blijven geloven. Na de aansluitingstreffer van Erciyas was alles nog mogelijk. En dan werd Aleksandar Stankov op een bepaald moment nog eens afgevlagd wegens buitenspel. Onbegrijpelijk. Ik vind het heel vreemd allemaal.”

Knop omdraaien

Door dit verlies is het nog even bang afwachten voor KFC Diest, dat afhankelijk is van het feit of Moeskroen in 1B zijn licentie krijgt. Die beslissing valt blijkbaar pas dinsdag. Voorlopig is de promotie naar tweede amateurklasse dus veraf, maar misschien wacht er zondag nog wel een ultieme trip naar het West-Vlaamse KM Torhout. “Deze nederlaag in Lille is hard aangekomen”, besluit Van Geet. “Daar moeten we eerlijk in zijn. Dit was écht wel een gemiste kans. Dit gaan we even moeten laten bezinken. Als we nu nog eens aan de bak moeten, gaan we de knop moeten omdraaien.”