Simon Van de Voorde (Lindemans Aalst) na verlies tegen Achel: “Dit is balen”

euromillions volley leagueNa het Europees avontuur in het Poolse Kedzierzyn stond Lindemans Aalst vanavond in de Belgische competitie tegenover Achel. De Limburgers stonden nog maar met één zege achter hun naam, maar zorgden in Schotte voor een stunt. Aalst won de eerste twee sets, maar gaf de partij nadien uit handen en verloor in de tiebreak (25-14, 25-22, 21-25, 17-25 en 12-15).

Van enige vermoeidheid na het Europese toernooi in Polen was bij de thuisploeg in eerste instantie weinig te merken. De Lindemans-boys namen de wedstrijd stevig in handen en gingen via 9-3, 14-7 en 20-9 al snel naar winst in de eerste set. In de tweede set ondervond de thuisploeg meer tegenstand, maar toch leek er bij de 2-0-tussenstand geen vuiltje aan de lucht.

In de derde set volgde de ontnuchtering. “We verliezen die set in één rotatie waarin we een viertal punten verloren”, aldus Aalst-kapitein Simon Van de Voorde. “Door die setwinst begon de motor van Achel te draaien. Het vertrouwen van de bezoekers groeide en ballen die ze in de eerste twee sets niet pakten, haalden ze nu wel terug. Wij begonnen meer foutjes te maken en dat heeft zich in feite de ganse match doorgezet. Onze vierde set was gewoonweg dramatisch. Misschien ging het in de eerste set té vlot waardoor we onze concentratie wat verloren. Achel zag zijn kans en heeft die met twee handen begrepen. Achel zal wel heel blij zijn met deze zege, voor ons is het balen.”

“We zouden kunnen zeggen dat we vermoeid waren na onze drie Europese wedstrijden en de terugreis die langer duurde dan gepland. En misschien was dat ook zo, maar dat is enkel een excuus. Het verschil zat hem op mentaal vlak. Ik miste over gans de partij de gretigheid van de eerste set. Op dat vlak is er zeker nog progressie mogelijk. We moeten trachten onze grinta een ganse wedstrijd vast te houden.”

Woensdag tegen Menen

Sommige teams moeten nog twee keer aan de bak, maar voor Lindemans Aalst staat woensdag de laatste opdracht van het jaar op het programma. De Ajuinen trekken naar Menen en spelen er het duel om de derde plaats. “Ik denk dat we vooral spelen om de play-offs te bereiken”, nuanceert de ervaren middenman die volgende zaterdag zijn 31ste verjaardag viert. “We spelen daar voor belangrijke punten die we niet mogen laten liggen, zeker niet na het verlies van vanavond. Menen zal zeker gemotiveerd zijn om ons terug te pakken nadat we hen uitschakelden in de kwartfinale van de beker. Afgelopen weekend versloegen zij vice-leider Maaseik. Zij zullen frisser aan de opslag komen dan wij, maar we moeten nog een keer knallen om het jaar goed af te sluiten.”