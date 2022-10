Simon Taillieu en FC Meulebeke boeken tweede zege op rij: “We zullen wekelijks moeten blijven knokken”

Op Ter Borcht is Izegemnaar Simon Taillieu aan zijn eerste seizoen begonnen. “Ik speelde bij de jeugd bij FC Izegem en later dus FC Mandel United”, legt de 21-jarige student handelswetenschappen aan de UGent uit. “Het voetbal zit me in de genen, want mijn vader Koen Taillieu is een ex-speler van SV Rumbeke en FC Meulebeke. Met FC Meulebeke vond ik nu dus een uitstekend alternatief om het voetbal en de studies te kunnen combineren.”

Moeizame start

“Mijn nieuwe club kende in deze competitie een eerder moeizame start”, gaat de middenvelder voort. “In onze eerste zeven wedstrijden wonnen we slechts één duel zodat we onderin het klassement kwamen te staan. Een trainerswissel drong zich op en onze nieuwe coach maakte meteen een uitstekende rentree. De groep paste zich goed aan de werkwijze van Bjorn Cool aan en alle neuzen binnen de spelersgroep wezen ook meteen in dezelfde richting. We trainen nu wat zwaarder en dat leidt tot dusver tot prima resultaten. We wonnen onze laatste twee wedstrijden met telkens nipte 3-2-cijfers, maar door die zes op zes hebben we een klein beetje afstand genomen van de ploegen in de gevarenzone. We staan er nu net boven, maar zijn nog lang niet in een veilige haven. We zullen wekelijks moeten blijven knokken om rustig in de middenmoot te kunnen eindigen.”