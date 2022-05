Simon Savaete en Knokke verzekeren zich van plek in de eindronde: “In schoonheid afscheid nemen”

Knokke wist waar het aan toe was op bezoek bij middenmoter Heist. Na de zege van vorige week in eigen huis tegen Winkel Sport had het team van trainer Yves Van Borm zaterdagavond genoeg aan een punt om zeker te zijn van deelname aan de eindronde. Kapitein Simon Savaete bracht de bezoekers in de eerste helft op voorsprong met een achterwaartse kopbal op voorzet van Yani Van Den Bossche, maar na de rust bracht Absisan de bordjes in evenwicht toen hij een hoekschop richting rand van de zestien knap in één tijd voorbij doelman Dhoest jaagde. Het bleef 1-1 in de Zuiderkempen en Knokke kon aan het feesten. Hetgeen niemand nog had verwacht na de desastreuze heenronde van de kustploeg. Na de nederlaag in eigen huis tegen Heist (1-3 red.) telde de Koninklijke slechts veertien punten en bengelde het achterin de rangschikking, al kreeg het nog drie punten extra na een administratieve blunder bij La Louvière.