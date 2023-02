Simon Peeters en Haasrode Leuven zeker van derde plaats na zege op Lindemans Aalst: “Hier hadden we op voorhand voor getekend”

“Het was een wedstrijd die echt wel beide kanten op kon gaan”, neemt Simon Peeters ons mee naar de wedstrijd tegen Aalst. “Beide ploegen waren een klein beetje wisselvallig. Wij begonnen heel slecht aan de eerste set. De tweede set liep wat beter.”

“In de derde set stonden we op een bepaald moment vier of vijf punten achter. Het is eigenlijk toen dat we het verschil zijn beginnen maken door heel veel druk te leggen in opslag op hun libero, die het dan echt wel moeilijk kreeg. Ik had dan wel het gevoel dat bij hen de veer een beetje gebroken was. Wij kwamen nog meer samen als team.”

“Er waren sowieso ups en downs, zowel bij ons als bij hen. Aan beide kanten waren er redelijk wat vermijdbare fouten. Over het algemeen was het zeker niet de mooiste wedstrijd, maar de sfeer was wel geweldig. Het deed deugd om in Aalst de drie punten te pakken en ons door het verlies van Gent van de derde plaats te verzekeren.”

Mooi voordeel

“Op voorhand hadden we getekend voor die derde plaats. We mogen dus wel tevreden zijn over ons eerste deel van het seizoen. Dat we nu als derde de play-offs ingaan, geeft ons een mooi voordeel omdat we dan al met drie punten beginnen, wat altijd mooi meegenomen is.”

Zaterdag trekt VHL nog naar Maaseik om de reguliere competitie af te sluiten. “Op papier zal die wedstrijd niet zoveel verschil meer maken aangezien we al zeker zijn van die derde plaats en Maaseik is sowieso tweede. Qua punten valt daar niet veel meer te rapen.”

“We hebben al gewonnen van Maaseik (3-2) en moeten ons niveau sowieso nog wat bevestigen aangezien het de laatste weken af en toe een beetje grillig was. Ik weet niet wat de coach van plan is en of er dus geroteerd zal worden.”

Ideale voorbereiding

“Iedereen is erop gebrand om in Maaseik nog zo goed mogelijk te presteren en om het echt wel te zien als een test voor de play-offs. Ik denk ook dat iedereen gelooft dat er in de play-offs mogelijkheden liggen en zo'n match in Maaseik is daar de ideale voorbereiding voor.”

“Ik kijk met veel goesting uit naar de play-offs, zeker omdat we ze vorig seizoen gemist hebben. Echt wel een kans om dat seizoen recht te zetten en hopelijk kunnen we een mooi resultaat neerzetten. We hebben drie bonuspunten. Het doel is sowieso om ons meteen te verzekeren van een Europees ticket.”

“Wie weet - als je eens kan stunten en de thuiswedstrijden wint - zit er meer in. Ik denk wel dat we mogen dromen van de finales van de play-offs. Als wij ons beste niveau halen, kunnen we echt wel veel ploegen aan. We zitten zeker niet ver van ons beste niveau, alleen is het nog niet constant genoeg. Misschien dat we een klein beetje matchritme missen”, besluit Peeters.

Lees ook: meer volleybal