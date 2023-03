Simon Peeters en Haasrode Leuven klaar voor eerste thuismatch in Champion Play Off: “Extra gemotiveerd om volleybal van de bovenste plank te brengen”

Haasrode Leuven wist nog niet te winnen in de Champion Play Off. Tweemaal ging het op verplaatsing (3-2 tegen Maaseik en 3-1 tegen Gent) onderuit. Het hoopt zondag in eigen huis - voor de gelegenheid in de Sportoase - een einde te maken aan die reeks. Daarvoor moet het wel voorbij Menen, iets wat dit seizoen nog niet lukte.

“We kijken best met een wrang gevoel terug op vorig weekend”, is Simon Peeters duidelijk. “We hadden er echt op gehoopt om daar zeker twee misschien drie punten te pakken en onszelf zo op die derde plaats te bevestigen. Maar dat is dus niet gelukt.”

“Het frustrerende was vooral de manier waarop. Als je naar de cijfers kijkt dan waren we als het op het spel aankwam bijna op alle vlakken de betere ploeg. Zij scoorden dertien aces tegenover dertien fouten, wat natuurlijk uitzonderlijk veel is. Het was vooral in onze receptie dat het fout ging. Dat is normaal gezien een van onze sterkere punten.”

“Je kan dat op twee manieren bekijken. Natuurlijk is dat bijzonder pijnlijk om op die manier te verliezen. We lieten het na om op 1-1 te komen, wat toch ervoor had gezorgd dat het wellicht een totaal andere wedstrijd had geweest. We weten ook waaraan we moeten werken. Als we de receptie onder controle krijgen dan kunnen we veel beter spelen.”

Duidelijkere afspraken

“Hoe het kwam dat de receptie niet goed liep? We moeten credits geven aan Gent en vooral Tobias Kjær die op zijn eentje al zeven aces maakte en daar tegenover stond vooral ook maar één fout. Uitzonderlijk dat je zo’n opslagdruk kan brengen met zo weinig fouten.”

“Daarnaast waren er ook redelijk wat ballen bij die vermijdbaar waren. We hebben achteraf ook benoemd dat de afspraken duidelijker moeten zijn zodat we die vermijdbare aces er tenminste kunnen uithalen. We hebben een goede passeur die heel veel moeilijke recepties kan oplossen. We moeten ons dus zeker niet generen om bij een moeilijke opslag de bal gewoon omhoog te kegelen.”

Eerste thuiswedstrijd

Zondag krijgt Haasrode Leuven het bezoek van Menen. “Of het al een beetje van moeten is? Zeker niet, maar het is wel een kwestie van willen. We spelen onze eerste thuiswedstrijd in de Champion Play Off en de eerste keer in de Sportoase. Er wordt ook wat volk verwacht.”

“We zijn er vooral op gebrand om te laten zien dat we wel beter kunnen en thuishoren in die top vier. Daarvoor is dit de uitgelezen wedstrijd om dat te laten zien.”

“Van Menen hebben we dit seizoen nog niet kunnen winnen. Dat is dus een bijkomstige motivatie om zondag volleybal van de bovenste plank te brengen”, besluit Peeters.