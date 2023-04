Simon Peeters en Haasrode Leuven blijven volop meedoen na zege tegen Maaseik: “Als wij goed blijven presteren, zit die derde plaats er zelfs nog in”

voetbal tweede provinciale B Mathieu Grymonprez en Houthulst nemen serieuze optie op tweede plaats: “We gaan die uitdaging volop aan”

WS Houthulst gaat met een uitstekend gevoel de korte paaspauze in. Dankzij een 3-1-zege in de recente topper tegen VC Ardooie komt de Woudsport tot op één punt van Ardooie, dat tweede staat. De oranje-paarse formatie is ondertussen al acht wedstrijden op rij ongeslagen.