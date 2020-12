Simon Paulet en KVC Westerlo keren met lege handen terug uit Union: “We hebben onze voet naast de leider gezet”

Helemaal onverdiend was de winst van de leider zeker niet, maar daar dacht men in Westerlo na afloop uiteraard anders over. “We zijn toch wel ontgoocheld”, reageert Simon Paulet. “Want, in tegenstelling tot die 1-4-thuisnederlaag eind oktober, had ik nu niet het gevoel dat Union sterker was dan ons. Vanop het veld kon ik niet echt oordelen over die afgekeurde doelpunten. Dat waren inderdaad grote mogelijkheden, maar goed. Dat hoort nu eenmaal bij het voetbal. Als wijzelf iets efficiënter waren, had er misschien wel meer ingezeten. Dat blijft dus nog een werkpuntje. We moeten beter met onze kansen omspringen. Zeker in toppers als deze.”

Gevochten

“Union staat erom bekend dat ze teren op balbezit en pressing, maar dat hebben ze na de rust niet meer kunnen opbrengen”, stelt Paulet vast. “Toen zijn ze meer op de counter gaan speculeren. Dat was onze verdienste, maar we zijn uiteindelijk wel met lege handen achtergebleven na een licht gefloten strafschop. Jammer, want iedereen heeft ervoor gevochten. We hebben getoond dat we onze voet naast Union kunnen zetten. Dat is positief voor de rest van de competitie.”

Tweede plaats

De kloof met Union bedraagt nu wel al elf punten. Is de tweede plaats en bijhorende barragematch nog het hoogst haalbare voor KVC Westerlo? “Dat kan je nu misschien wel zeggen”, aldus Paulet. “Maar zelfs als het moeilijk is, moet je er altijd nog blijven in geloven. Union zal ooit ook nog wel eens punten laten liggen. In onze eerste match na Nieuwjaar komt Seraing op bezoek. Als we die match winnen, is de tweede plaats weer binnen handbereik. We moeten dus positief blijven. Of de winterstop gelegen komt? Enerzijds niet, want we zaten de jongste weken toch weer in een goede flow. Anderzijds is het een goede gelegenheid om alles weer even op een rijtje te zetten en ons in alle rust voor te bereiden op de dertien finales die nog zullen volgen.”

