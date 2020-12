Simon Mignolet: “Gebrek aan ervaring bij STVV”

Individuele kwaliteit is er wel

“Een driepunter? Een stevige reeks is nodig”, sloeg Steve De Ridder na negentig minuten Jan Breydel spijkers met koppen.” Intussen keek hij samen met ons en de supporters uit wie de nieuwe coach wordt. “Wie het ook wordt, wij zullen ons moeten aanpassen. Maar hij, de nieuwe coach dus, zal hoe dan ook voor een schokeffect moeten zorgen. Zeker als we snel uit deze precaire situatie willen geraken.” Simon Mignolet, tegenstander zaterdagavond maar ex-kanarie en ook Truienaar in hart en nieren, legde meteen de vinger op de wonde, toen de pers naar zijn mening over STVV vroeg. “Individuele kwaliteiten heeft dit team zeker wel. Maar wat mankeert is leiderschap en ervaring op het hoogste niveau. Daardoor kan STVV wel ’s een heel moeilijk seizoen tegemoet gaan.” Woorden die de Japanse bazen best in hun oren knopen, ook al komen ze van de overkant. Trouwens, we herinneren ons ook de woorden van Lon Polleunis, ex Gouden Schoen en ook ex-kanarie, vorig jaar rond deze tijd in deze krant.