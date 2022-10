Simon Mestdagh pakt nationaal brons bij debuut op de marathon: “Ik heb vooral naar mezelf gekeken”

AtletiekAfgelopen weekend werd in Eindhoven het Belgisch kampioenschap op de marathon afgewerkt. Simon Mestdagh (31) had deze wedstrijd uitgekozen voor zijn debuut op de mythische afstand en hij deed het uitstekend. Hij finishte er als derde landgenoot in 2u20.53 en werd dus beloond met nationaal brons. “Alleen tijdens de laatste vier kilometer heb ik enorm afgezien”, zegt hij.

Het was West-Vlaanderen boven op het Belgisch kampioenschap marathon, want alle podiumplaatsen bij de mannen werden ingenomen door - uitgeweken - gouwgenoten. Vlamertingenaar Filip Vercruysse verlengde er zijn nationale titel van vorig jaar en hield met 2u20.05 de uitgeweken Dentergemnaar Gerd Devos twaalf seconden achter zich. Daarachter rekende Simon Mestdagh in de strijd voor het brons af met een aantal andere sterke debutanten zoals Ward Vanderkelen en Jan Vervaet. Voor de Oostkampnaar bleef de klok staan op 2u20.53 en daar was hij heel tevreden mee. “Het was vooral de bedoeling om naar mezelf te kijken en niet te veel met het BK bezig te zijn”, zegt hij. “Al snel waren we met een groep van zo’n 30 atleten weg en daarin zaten alle Belgische favorieten. Het tempo lag niet extreem hoog, maar voor mij was het wel voldoende snel om comfortabel te lopen.”

Leergeld

Het groepje werd stelselmatig uitgedund en Mestdagh schuwde ook het kopwerk niet. “Iedereen had me vooraf gezegd dat het zaak was om een zo egaal mogelijk tempo te lopen en dat je iedere tactische versnelling op het einde zou bekopen. Volgens mij heb ik dat goed gedaan, maar ik heb toch nog wat leergeld betaald. Zo heb ik na twaalf kilometer een plaspauze moeten inlassen en daar heb ik misschien toch wat tijd laten liggen”, gaat hij verder.

De atleet van Houtland AC slaagde er behoorlijk snel in om terug aan te sluiten bij de kopgroep en tot kilometer 30 bleef een beperkt aantal atleten samen. Dat was het moment waarop Filip Vercruysse een aanval plaatste en enkel Gerd Devos waagde het om met hem mee te gaan. “Ik ben dan gewoon mijn eigen tempo beginnen lopen en dat voelde heel goed tot kilometer 38. Ik was toen al terug bij Gerd gekomen, maar vanaf dat moment heb ik ervaren wat de marathon echt is. Echt afzien kan ik het niet noemen, maar het is veeleer een gevoel van pijn dat je gewoon ondergaat. Ik weet ook niet of zoiets zelfs trainbaar is”, lacht hij.

Vriendin Joyce

“De marathon was voor mij een stap in het onbekende, maar het is me goed bevallen. Ik werk al heel lang samen met trainer Andy Inghelbrecht en dat heeft altijd heel goed gewerkt. Ik ben dan ook bijzonder fier op hem en de manier waarop hij me heeft klaargestoomd. De volumes werden verhoogd en de tempo’s wat aangepast, maar voor de rest bleef de basis van mijn trainingen bewaard en dat vind ik bijzonder knap. Naast zijn begeleiding is ook de onvoorwaardelijke steun van mijn vriendin Joyce De Vlieghere minstens even belangrijk gebleken.”

“Nu neem ik enkele weken rust en daarna zie ik wel. Normaal pik ik na Nieuwjaar nog een aantal veldlopen mee en in het najaar van 2023 volgt er allicht een nieuwe marathon, waarin ik nog wat van mijn tijd wil afdoen. Met de ervaring van Eindhoven en mits een aantal kleine aanpassingen aan de trainingen is dat zeker mogelijk”, besluit hij.

