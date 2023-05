Simon Lanckman (Zelzate) na 3-0-zege tegen Erpe-Mere United: “Deze zege hadden we broodnodig”

Voetbal derde nationale B Arjen Dekens (Wellen): “Betere kansen voor ons, titel niet onverdiend voor een efficiënt Wezel”

Wellen had in de confrontatie met Wezel de sleutel in handen. Wie van Wezel, Termien of Houtvenne kon alsnog op de slotdag de titel vieren? “Wij hebben er echt alles aan gedaan en sportief onze kaarten uitgespeeld”, aldus flankverdediger Dekens. “Met twee, drie goede mogelijkheden in een sterke aanvangsfase, zaten we het dichtst bij de openingstreffer.”