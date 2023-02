Simon Lanckman (KVV Zelzate) voor duel tegen RC Harelbeke: “Onze tegenstander zit in ‘the flow’”

voetbal tweede nationale ADe zege op het veld van OLSA Brakel deed deugd voor KVV Zelzate. De ploeg staat meteen wat steviger in de linkerkolom van de klassering. En in de eerste helft van het klassement het seizoen afsluiten was voor de start van de competitie het doel. Simon Lanckman hoopt tegen RC Harelbeke op een tweede zege op rij.

“Na onze 0 op 12 konden we wel een overwinning gebruiken. Ik denk dat we het vooral qua grinta haalden van OLSA Brakel. Die gedrevenheid en duelkracht moeten we ook meenemen naar het duel tegen Harelbeke. De tegenstander zit duidelijk ‘in the flow’ en wordt dus zeker een niet te onderschatten tegenstander. 0-4 gaan winnen en dan een punt pakken tegen een Dikkelvenne in bloedvorm. Je moet het maar doen. Het ligt in deze reeks trouwens allemaal dicht bij elkaar. Details, maar ook vaak de wil om te winnen beslissen over winst of verlies.”

Het dipje van Zelzate lijkt achter de rug. Lanckman zag dat de terugkeer van Tibo Franki de ploeg deugd deed. Al ziet hij meerdere redenen voor het dipje. “We hebben een periode gehad waarin de bal voor ons wou rollen en we vlot punten sprokkelden. Misschien zorgde dat er wel wat voor dat we in die weken van het dipje wat minder scherpte toonden. En nogmaals, dat bepaalt veel in deze reeks. En ja, je kan niet om Tibo Franki heen. Hij bracht dit weekend toch meer evenwicht in de ploeg.”

Lanckman mag zich dit seizoen vaste waarde noemen bij de fusieclub. Enkel Darko Van Rie en Pieter Grootaert tellen meer wedstrijdminuten. Lanckman is tevreden over zijn eigen prestaties. “Ik denk dat ik aan een vrij constant seizoen toe ben, speelde quasi alles. En op zich is dit niet zo vanzelfsprekend, want voor mijn positie is er toch concurrentie van Kiran Boete, Bo De Kerf en Kevin Kabera. Maar wees gerust, ik denk vooral in functie van het team. Ik ben realist en besef dat top vijf ver weg is. Maar de huidige zevende plaats vast houden, zit er wel in.”

