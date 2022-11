Simon Grymonprez (SKV Zwevezele): “Uitkijken naar duel van volgend weekend tegen broer Mathieu”

De 28-jarige Simon Grymponprez, beroepshalve bewegingstherapeut en nu in Oostende wonend, verdedigt al een negental seizoenen de Zwevezeelse kleuren. “Ik speelde destijds nog een anderhalf seizoen met het eerste elftal maar maakte daarna de overstap naar het B-elftal. Nadat onze voorzitter besloot om geen nationaal voetbal meer te spelen, hebben we nog enkel één ploeg in tweede provinciale B.”

Verdiende zege

“Zondag wonnen we op het veld van FC Lissewege met verdiende 0-2-cijfers” , gaat Simon Grymponprez verder. “Het terrein lag er zeer zwaar bij en was bijzonder moeilijk te bespelen. Ik scoorde al vroeg in de wedstrijd de 0-1 en in die eerste helft hadden we tal van kansen. Het had aan de rust al 0-3 of 0-4 moeten staan in plaats van 0-2. Arne Dereere had immers halverwege de eerste helft na een hoekschop onze voorsprong verdubbeld. Na de pauze zetten Lissewege wat meer druk en opteerde onze tegenstander vooral voor de lange bal. Onze organisatie stond echter op punt en finaal konden we probleemloos onze dubbele bonus vasthouden.”

Tweede periode

“Onze competitiestart was eerder wisselvallig en toch wat tegenvallend qua resultaten met een zesde plaats na tien matchen. We hadden dan ook veel geblesseerden en nu keren die toch geleidelijk aan terug. We hebben dan ook onze pijlen gericht op die tweede periode en daar hebben we onze start niet gemist. Met een zes op zes zitten we nu op schema maar nu komt er een lastig thuisduel tegen WS Houthulst. Een sterke tegenstander want het voorbije weekend smeerden ze Jong Male een 4-1-nederlaag aan. Voor mij ook een speciale wedstrijd want het is uitkijken naar het duel van volgend weekend tegen broer Mathieu, die vorig jaar SKV Zwevezele voor WS Houthulst inruilde en vijf jaar jonger is.”