Simon Gougnard met Dragons op de valreep voorbij Antwerp (0-1): “Deze overwinning moet ons opnieuw lanceren”

Dragons sloot in november het eerste deel van de competitie af met nederlagen tegen Watducks en Racing en ook bij de herneming begon de lanskampioen stroef met verlies thuis tegen Beerschot (2-3) en op het veld van Leuven (1-0). Winnen op Antwerp was een must om de aansluiting met de top vier niet te verliezen. Rode lantaarn Antwerp hockeyde in de eerste helft best aardig mee en doelpuntenloos gingen de teams de rust in. Na de pauze zette Dragons onder impuls van Florent Van Aubel meer druk, maar de mogelijkheden afwerken lukte niet. Tot de zestigste minuut toen de Argentijnse international Lucas Martinez met een fraai backhand schot Antwerp-keeper Daan Drijver verraste (0-1). Met een strafcorner voor Antwerp in de laatste minuut was het was nog even bibberen voor Dragons. Loic Van Doren redde echter de poging van Jeff De Winter.