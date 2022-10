Simon Feys (Olsene Sportief): “Wij staan er niet goed voor, toch denk ik dat Machelen te pakken is”

voetbal derde provinciale BZeven speeldagen ver en Olsene Sportief is nog op zoek naar een eerste punt. Zondag wacht de korte trip naar leider KME Machelen. Voor Olsene-verdediger Simon Feys (23) een speciale match want vorig seizoen speelde hij bij Machelen.

Vorig seizoen sprokkelde Olsene Sportief in de reguliere competitie amper vijftien punten. Dat volstond om de eindronde om het behoud te kunnen spelen want Nokere-Kruishoutem B en Windeke deden nog minder goed. In die nacompetitie won Olsene van Zaffelare B. Voldoende voor het behoud. Het ziet er naar uit dat de strijd om te overleven dit seizoen even lastig wordt.

“De twee voorbije weken kwamen we dichtbij het eerste puntengewin”, beweert Simon Feys. “De Pinte dwong twee weken geleden tegen ons één kans af. Die ging, net voor affluiten, binnen. Vorige zondag keek ik thuis tegen Tenstar Melle geschorst toe. We kwamen 0-2 achter, sloegen terug en kwamen langszij. Na die gelijkmaker vielen we stil. We slikten een ongelukkig derde doelpunt. Daarna kwamen de bezoekers er niet meer aan te pas, maar de 2-3 bleef op het bord.”

Niet uitzichtloos

Zodat de roodjes na zeven speeldagen steeds puntenloos zijn. Net als VC Zwijnaarde trouwens. Met andere woorden: ook nu is de situatie nog niet uitzichtloos. Huise-Ouwegem en Eendracht Moortsele tellen vijf punten. In november bekampen Simon Feys en maats deze rechtstreekse opponenten. Maar eerst spelen ze een derby bij Machelen. “Voor ons ziet het er niet zo goed uit, maar in een derby is alles mogelijk”, pompt Feys zichzelf moed in. “Het is een cliché, maar elke match moet worden gespeeld. Met Koen De Scheemaeker als coach is er bij ons toch wel iets veranderd. Er zat al drive in de ploeg, die is alleen maar toegenomen.”

Voor een burenduel zal de drang om te winnen nog wat groter zijn. “Vorig seizoen speelde ik bij Machelen, maar ik vond er nooit echt mijn draai”, geeft de metser uit Kruisem eerlijk toe. “Uiteraard win ik graag wedstrijden, maar groepssfeer vind ik even belangrijk. Die vond ik bij Machelen niet. Vandaar mijn terugkeer naar Olsene. Voor ons wordt het zondag een lastige partij. Dat Machelen vorige zondag bij Vinkt met 1-7 won was verrassend. Toch denk ik dat mijn ex-ploeg te pakken is. Hopelijk kunnen we dat zondag bewijzen.”

