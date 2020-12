Simon Debognies en Hanne Claes klaar voor nieuwe uitdagingen

Alex Colman traint onder de Spaanse zon: “Alles verloopt hier in veilige omstandig­he­den”

11:33 Tot de feestdagen verblijft Alex Colman in het Spaanse Benissa. De profrenner uit Moerzeke wil op het Iberische schiereiland in de beste (klimatologische) omstandigheden lange duurtrainingen kunnen afwerken. Hij doet dat de komende dagen in het gezelschap van enkele collega’s, maar alle maatregelen omtrent corona worden stevig in acht genomen.