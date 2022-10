Simon De Clercq (Tievolley) na twee nederlagen: “We moeten zo snel mogelijk ontspannen kunnen spelen”

Tievolley moet proberen zo snel mogelijk een tweede zege te pakken. Na de promotie uit derde is het behoud de enige ambitie. “Zo vlug als kan uit de gevarenzone geraken”, formuleert coach Simon De Clercq. “Wij doen het met een jonge ploeg. De jongste is negentien, de oudste 25. Terwijl we op niveau aan de andere kant van het net vaak mannen van tien jaar ouder met een pak ervaring zien. Wij hebben geen enkele speler die ooit in deze reeks actief was. Zaterdag in Zedelgem zag ik bij sommige jongens wat stress. Vandaar dat we vlug uit de onderste regionen weg moeten. Om ontspannen te kunnen spelen.”

Geblesseerden

Inzake letsels zit het Tievolley momenteel niet mee. Opposite Pepijn Rosseel haakt omwille van een afgestorven zenuw in de schouder definitief af. Jonas Ocket, tweede setter, is out met een gebroken pink. Over twee of drie weken zullen foto’s uitwijzen of de breuk voldoende hersteld is om te hervatten. Uit bij Packo liep middenman Simon Vallaeys een ontwrichte vinger op. Hij mist de thuismatch tegen Doornik en de bekerpartij bij Bouillon.

Mooie afdeling

“We missen momenteel heel wat spelers”, zucht coach De Clercq. “Naast het behoud realiseren is individueel en als ploeg beter worden een ander doel. We moeten progressie blijven maken. En vooral leren uit de fouten die we maakten. Olva stond tegen ons heel sterk te spelen. Met een andere dynamiek dan vorig seizoen een reeks lager. In Zedelgem zag ik iets te weinig dat we uit de fouten van een week eerder leerden. Op het vlak van receptie waren we wat stabieler dan de thuisploeg, maar we scoorden te weinig. Op dat vlak moeten we groeien.”

“Uit de beelden van de partij tussen Doornik en Ternat blijkt dat onze volgende tegenstander met Gil Vincart over een heel ervaren setter beschikt en ook nog eens over twee hele grote middenmannen. Toch zag ik dat zij vrij veel fouten maakten. Uit de resultaten de voorbije speeldagen blijkt dat iedereen van iedereen kan winnen. Tweede nationale is een hele mooie reeks. Elk weekend heb je een wedstrijd op niveau. Terwijl we vorig seizoen vaak langer in de auto zaten dan we op het terrein stonden.”

