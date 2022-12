Simon De Clercq, coach Tievolley: “Voorbije weken werden onze wisselmogelijkheden steeds kleiner”

Coach Simon De Clercq geeft de moed niet op. Hij is ervan overtuigd dat zijn jonge groep veel progressiemarge heeft. “Alleen zitten we in de hoek waar de klappen vallen, onze wisselmogelijkheden werden de voorbije weken altijd maar beperkter”, benadrukt hij. “Hoofdaanvaller Pepijn Rosseel haakte door een aanslepend schouderletsel definitief af. Tweede setter Thibault Devlieger viel ook uit met een letsel aan de schouder. In de match bij Packo Zedelgem liep Simon Vallaeys een letsel aan een vinger op. En in de bekerwedstrijd bij Bouillon brak Jaron Vandenbroucke een duim. Allemaal problemen die niet snel opgelost raken. Want het gaat niet om verrekkingen of verzwikkingen die na twee of drie weken vergeten zijn.”

Slechte prestatie

De coach van Tievolley trekt zich aan de vooravond van de thuismatch tegen Knack Roeselare B op aan het feit dat zijn team tegen de best gerangschikte teams telkens niet onaardig presteerde. “Tegen Oudenaarde wonnen we een set en kwamen we dicht bij tweede setwinst”, blikt De Clercq terug. Thuis tegen Stekene verloren we de eerste set met 27-29 en wonnen we de tweede set. Ook in die partij hadden we misschien een puntje kunnen pakken. Na die goeie prestatie tegen Stekene volgde vorige week een hele slechte bij Ternat. Ik ga niet zeggen dat er lichte paniek was, we werden toch wel wat onzeker.”

Sterke receptie

Onzekerheid die in de thuismatch tegen Knack B gemist kan worden als kiespijn. “Op het vlak van receptie is dat een hele stabiele ploeg”, weet coach De Clercq. “Simon Lemoine viel uit, maar met Stijn Dejonckheere hebben ze in Roeselare nog altijd iemand met heel veel ervaring. Mijn spelers en die van Knack B kennen elkaar heel goed. Want ze staan al van bij de jeugd regelmatig tegenover elkaar. Wij bekijken alles set per set. Het is niet omdat je een set verliest dat je het hoofd moet laten hangen. In de terugronde spelen we thuis tegen de rechtstreekse concurrenten. Dat kan een voordeel zijn. Tegen Knack B proberen we zaterdagavond ons beste spel te brengen.”

Lees ook: meer volleybal