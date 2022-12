Simon Buysse en Filou Oostende sluiten groepsfase Champions League in eigen huis af tegen Hapoel Holon: “Dit is geen prestigeduel”

Voor het team van coach Dario Gjergja staat er immers niks meer op het spel dinsdagavond in de COREtec Dôme. Na vijf groepswedstrijden staat Oostende op de derde stek na Holon en Galatasaray. Bovendien kan het niet meer bijgebeend worden door het reeds uitgeschakelde Legia Warschau. De kustploeg is bijgevolg al zeker van deelname aan de play-ins, de barragematchen, in de strijd om een ticket voor de Round of 16, een nieuwe poulefase met vier groepen van vier teams. Voor leider Hapoel Holon echter een cruciale match met het oog op een rechtstreeks ticket voor de laatste zestien. De Israëliërs moeten winnen om zeker te zijn van die leidersplaats, zo niet kunnen de Turken hen nog de loef afsteken en het ticket afsnoepen, mits winst in en tegen Warschau.

Geen oefenmatch

Filou Oostende is weliswaar niet van plan om een kerstcadeau uit te delen en is de nipte nederlaag (88-83 red.) uit de heenronde zeker nog niet vergeten. “Nee, zeker niet”, stelt Simon Buysse. “We zijn daar toch enigszins bestolen geweest, deels door eigen toedoen en we willen dat graag rechtzetten. Zonder Pierre (Gillet red.) en Dusan (Djordjevic red.) hebben we hen daar toch 39 minuten lang het vuur aan de schenen gelegd. Mentaal op onze lauweren rusten is absoluut geen optie, temeer als je onze coach een beetje kent, kunnen we ons dat niet permitteren. Holon zal hier ook niet met bloemen staan zwaaien omdat we reeds gekwalificeerd zijn. Het is misschien een leuk gegeven voor de fans, maar voor ons telt enkel de overwinning. We zitten op het juiste spoor en ik meen te mogen stellen dat we mogen terugblikken op een sterk eerste luik van het seizoen richting jaarwissel. Elk jaar denken we tijdens de draw voor de Champions League wel eens ‘oei’, maar we slagen er toch telkens in om voor een stunt te zorgen. Een groter podium zorgt toch altijd voor die extra stimulans en we willen ons straks graag nog eens tonen door de poulefase af te sluiten met een knappe prestatie”, besluit Buysse, dit seizoen één van de sterkhouders bij de kustploeg.