Simon Buysse en Filou Oostende op bezoek bij Legia Warschau voor cruciaal duel in Champions League: “Iedereen kent het belang van deze wedstrijd”

basketbal champions leagueLandskampioen Filou Oostende is dinsdag kort na de middag geland in de Poolse hoofdstad voor het derde groepsduel in de Champions League tegen rechtstreekse concurrent Legia Warschau. Simon Buysse blikt vooruit op een belangrijk duel met het oog op de volgende ronde.

De Oostendse delegatie vertrok dinsdagochtend vroeg richting Zaventem en kon pas een uur later dan gepland het luchtruim in voor een korte vlucht naar Warschau. Geen Servaas Buysschaert op het vliegtuig. De onfortuinlijke center viel afgelopen weekend geblesseerd uit en gaat woensdag onder de scanner. Er wordt gevreesd voor een zware knieblessure, waardoor Buysschaert enige tijd out zal zijn. Beter nieuws bij Tre’Shawn Thurman. De Amerikaan lijkt verlost van zijn heupblessure en komt opnieuw bij de selectie. Kapitein Dusan Djordjevic trainde mee, maar blijft uit voorzorg aan de kant.

Nederlaag in Charleroi

Zondagmiddag leed de kustploeg haar eerste nederlaag van het seizoen in de betFIRST BNXT League op bezoek bij Spirou Basket. Simon Buysse en co kregen er zowaar een 92-70-pandoering om de oren. “We moeten absoluut op eigen borst kloppen, want het lag volledig aan onszelf. We hebben heel lang deze wedstrijd geanalyseerd en gezien wat er allemaal fout gelopen is. Vooral in het derde quarter belandden we in een put zo diep dat we niet eens wisten dat die zo diep kon zijn. We hebben toen toch wel even de ondergrens bereikt.”

“Het komt er nu op aan eruit te leren en ervoor te zorgen dat het niet meer gebeurt, want dit was absoluut atypisch Oostende. Het is duidelijk dat sommige tegenstanders boven zichzelf uitstijgen als ze tegen ons spelen en ons shirt zien. Misschien lusten ze het bier graag of willen ze zich extra bewijzen aan de bondscoach, maar het werkt alleszins als een rode lap op een stier. Een stevige wake-up call en die is goed binnengekomen. Verliezen is op zich is niet zo erg en kan gebeuren, maar niet op deze manier en met zo’n groot verschil”, vertelt 25-jarige Buysse.

Nieuwe test

Woensdagavond om 18.30 uur staat Oostende in de Torwar Arena oog in oog met Legia Warschau. Beide teams wisten in deze groepsfase van de Champions League nog niet te winnen. Het ziet er bijgevolg naar uit dat onderling zal gestreden worden om de derde plaats in de poule, goed voor een ticket richting barrages.

Warschau is zevenvoudig Pools kampioen, al dateert de laatste landstitel van 1969. In de nationale competitie staat Legia momenteel op de tiende stek met drie verliesbeurten uit vijf wedstrijden.

“Iedereen is zich bewust van het belang van dit duel met het oog op die derde plaats. Winnen zou natuurlijk ideaal zijn, maar verliezen met het kleinste verschil biedt ons eventuele ook nog kansen in de terugronde. Ik verwacht hoe dan ook straks een stevige Poolse tegenstander te moeten bekampen. Een nieuwe test voor ons, waarin we kunnen laten zien wat we tot dusver al geleerd hebben dit seizoen en een indicatie om te zien hoever we nu eigenlijk al staan.”

“Ikzelf voel me alleszins goed. Ik heb optimaal gebruik gemaakt van de extra minuten in de voorbereiding, omwille van de afwezigheid van de internationals. Ik voel me weer klaar om te doen wat ik kan doen. In tegenstelling tot vorig seizoen voelt het nu makkelijker aan en ben ik tot het punt gekomen dat ik opnieuw met vertrouwen op het parket sta. Ik meen te mogen stellen dat ik tevreden mag zijn over mijn inbreng tot dusver en hoop ook hier in Warschau mijn steentje te kunnen bijdragen”, klinkt het tot besluit.

