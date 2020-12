Simon Buysse en Filou Oostende ontvangen Brussels: “Het tempo hoog houden”

Het seizoen 2020-2021 in de Euromillions League werd officieel op gang gefloten op 6 november. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden kregen de tien clubs in de hoogste afdeling de mogelijkheid van de Liga om de eerste thuiswedstrijden uit te stellen omwille van het feit dat er geen supporters toegelaten worden. Oostende besliste onmiddellijk om die optie niet te lichten en vatte de competitie aan met een klinkende overwinning in de klassieker tegen Charleroi (94-79), waarna het duel op bezoek bij Mechelen naar een nader te bepalen datum verplaatst werd.

Vrijdagavond staat de kustploeg in een gesloten Versluys Dôme tegenover Brussels, dat met een 0-2 onderaan het klassement van groep A bengelt. De Europese opdrachten incluis is het pas de vierde match van het seizoen voor de manschappen van coach Dario Gjergja, die opnieuw een beroep kan doen op Loïc Schwartz, Haris Bratanovic én Simon Buysse. “Het is voor iedereen leuk om weer een wedstrijd te kunnen spelen, maar voor mij des te meer”, vertelt Buysse, die tijdens de oefenpot tegen Waregem op 25 september een blessure aan de rechterenkel opliep. “Ik kwam ongelukkig neer op de voet van een tegenstander en de revalidatie heeft een tijdje geduurd omwille van de contusie.”

Jeugdig enthousiasme

“De honger is dus bijzonder groot en we kijken uit naar een goed gevuld programma deze maand. We krijgen met Brussels een heel ervaren geheel tegenover ons. Ze zullen ongetwijfeld proberen om het tempo zoveel mogelijk te drukken. We moeten zien te vermijden dat we ons laten meeslepen, door veel te lopen en gebruik te maken van ons jeugdig enthousiasme”, gaat Buysse voort. “Zelf heb ik nog geen verwachtingen, want ik kon nog geen matchritme opdoen, al geldt dit eigenlijk ook voor de rest van het team. Elke dag waarbij we vijf tegen vijf kunnen spelen, is er eentje gewonnen. Alle speelminuten die ik nu krijg, zijn meegenomen.”

“Ik ben toch blij dat wij onze wedstrijden kunnen afwerken, ook al is het jammer genoeg nog zonder onze fans. Alle respect voor de overige clubs, maar ik betreur de beslissing van sommigen waarmee je onze vaak ondergewaardeerde sport zeker geen plezier doet. Begrijp me echter niet verkeerd, want het financiële plaatje is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Puur sportief gezien kan ik het echter niet toejuichen”, besluit de 23-jarige small forward.

Gillet twijfelachtig

Pierre-Antoine Gillet blesseerde zich woensdag op training aan de enkel en is uiterst twijfelachtig voor het duel met Brussels. Aan de hand van de foto’s en het verdere onderzoek wordt bepaald of de Belgian Lion speelklaar raakt of voor langere tijd out zal zijn. De voltallige spelerskern en staf testten op donderdag negatief op COVID-19.

Decemberprogramma Oostende

Vrijdag 4 december om 20.30u: Filou Oostende-Basket Brussels

Woensdag 9 december om 20u: Filou Oostende-Happy Casa Brindisi (BCL)

Zondag 13 december om 15u: Filou Oostende-Belfius Mons Hainaut

Vrijdag 18 december om 20.30u: Spirou Charleroi-Filou Oostende

Dinsdag 22 december om 20u: Happy Casa Brindisi-Filou Oostende (BCL)

Zaterdag 26 december om 20.30u: Filou Oostende-Kangoeroes Basket Mechelen