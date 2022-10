Simon Buysse en Filou Oostende niet opgewassen tegen Galatasaray Nef: “We kunnen hier veel uit leren”

Op sportief vlak viel er weinig te beginnen tegen de Turkse grootmacht, één van de favorieten voor de eindzege in deze Europese competitie. De vele Oostendse balverliezen (8) in het eerste quarter werden genadeloos afgestraft door Angola en co (17-29). In een sterk tweede luik knokte de thuisploeg zich, onder impuls van Bleijenbergh en Thurman, weer volledig in de wedstrijd (37-39). Een nieuwe 0-9-tussenspurt van Galatasaray, gestuwd door een uitzinnige massa Turken in de COREtec Dôme, kwam Oostende weliswaar niet meer te boven. Bij een 59-81-stand namen de bezoekers de voet van het gaspedaal en kon de kustploeg wat milderen. Gillet krikte zijn stats in het slotluik nog wat op met finaal zeventien punten aan honderd procent. Topschutter werd de Amerikaanse point guard Dee Bost, goed voor 23 punten. Een verdiende 78-92-overwinning voor Galatasaray Nef, de ongeregeldheden in de tribunes ten spijt.

Ander niveau

“Al bij al geen slechte prestatie van ons”, vertelt Simon Buysse. “We kunnen mijns inzien vooral heel veel leren uit deze wedstrijd. Tegen een club die op alle vlakken op een ander niveau bezig is, waren we niet opgewassen. De vergelijking gaat eigenlijk niet op. We spreken hier niet enkel over andere budgetten, maar zo’n fysieke strijd zijn we hier ook niet gewoon. Als je ziet dat zij hun oefenmatchen tegen Fenerbahçe en Efes, terwijl tegenover met alle respect Waregem en Kortrijk stonden, dan komt hetgeen eigenlijk al één van de hoogtepunten van het seizoen had moeten zijn veel te vroeg. We kunnen ons optrekken aan het feit dat we eigenlijk nooit helemaal werden weggespeeld. Ze hebben wat runs kunnen forceren, maar het kostte ons teveel energie om telkens terug te komen. Over mijn eigen prestatie ben ik best tevreden. Na een lange afwezigheid is er uiteraard nog werk aan de winkel, maar dat is een proces die wat tijd vergt. We leggen de focus nu helemaal op de wedstrijd van komende zaterdag op het veld van Mechelen”, klinkt het tot besluit. Een heruitgave van de Belgische playofffinale van vorig seizoen tegen de Kangoeroes, die afgelopen weekend hun eerste competitieduel verloren in en tegen Brussels (81-73).