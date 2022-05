Simon Busschaert (Sparta Ursel) na promotie: “In de eindronde kwamen we echt op kruissnelheid”

voetbal derde provincialeSparta Ursel bouwde zondagavondje een feestje. De promotie naar tweede provinciale is een feit. Het won met 4-2 tegen ESA Bottelare en mag de kuiten insmeren voor een reeks leuke derby’s. In de eerste helft nam de ploeg van coach Mark Minnaert al een optie op de promotie, maar de 2-1 voor de rust gaf de bezoekers nog even hoop. Maar in de tweede helft was de honger van de Spartanen groot en de zege kwam niet meer in gevaar.

Het mooiste doelpunt van de middag kwam op naam van Simon Busschaert. Heerlijke omhaal na een hoekschop, goed voor de 2-0. Hij genoot na afloop. Zowel van zijn doelpunt als van de promotie.

“We wilden echt die stap zetten naar tweede provinciale. Voor de start van de competitie werden we als één van de favorieten voor de titel naar voor geschoven. Achteraf leken enkele ploegen beter gewapend. Laarne-Kalken vooral. Met een typische goalgetter als Jesse Brouwers in de rangen hadden zij toch een extra troefkaart. Wij hadden die goalgetter niet en het leek wel of de druk in de eerste helft van de competitie ons verlamde. Gelukkig groeiden we in de competitie en zetten we na een schitterende eindronde de kers op de taart.”

“Ja, in die eindronde raakten we echt op kruissnelheid. Vorige week beleefden we in de eerste helft tegen Sint-Antelinks moeilijke momenten, maar in de tweede helft gingen zij fysiek ten onder en had ik toch het gevoel dat de wil om te promoveren minder groot was. Nu wisten we dat Bottelare maar al te graag de promotie wou vieren. In een sterk eerste half uur legden we de basis voor de winst en de promotie.”

Omhaal

Ursel toonde in ieder geval grinta. Veel jongens zijn goed voor een zes, sommigen best wel een zeven. En de sterke start gaf de ploeg ook wel vleugels. “We hebben ervoor gekozen om het tempo van bij de aftrap hoog te houden. Bottelare had het daar moeilijk mee en na een combinatie op links kon Simon De Meyer ons op voorsprong brengen. Dat doelpunt gaf de ploeg zuurstof, terwijl Bottelare naar adem hapte. Ik had ook het gevoel dat we een stuk meer ontspannen waren dan een week eerder. Halverwege de eerste helft maakte ik dan de 2-0. Het is pas mijn derde en met voorsprong het mooiste doelpunt. Een omhaal die nog wat afwijkt en dan in doel verdwijnt. En dan nog in zo’n belangrijke wedstrijd. Daar droomt elke voetballer wel van.”

“We hadden met een mooie bonus de kleedkamer kunnen opzoeken. Jammer genoeg slikten we al te makkelijk de aansluitingstreffer. Onze coach wees erop dat het vierde kwartier zou beslissen over winst of verlies. Een echt offensief van Bottelare kwam er niet. Vooral onze verdienste en duidelijk was dat zij ook al behoorlijk wat energie verbruikt hadden.”

“In het middenveld bleven we de betere ploeg. Het loopvermogen van Simon De Meyer, Jordi Vermeulen die als een valse 9 goed tussen de lijnen liep en achterin gaven we ook nauwelijks wat weg. Sander Dewispelaere speelt al het hele seizoen op niveau. Tijs Streymes was ook bij de les en Maury Welvaert zat als centrale verdediger ook wel goed in de wedstrijd. Ziggy Welvaert zorgde voor een derde doelpunt, Gilles Stofferis voor een vierde. De late tegentreffer van Bottelare was er één voor de statistieken.”

Maturiteit

Ursel herovert dus zijn plaatsje in tweede provinciale. Het behoud is tot nader order het enige doel. “We hebben al eens de stap naar tweede gezet, maar toen liep het verkeerd af. Nu is het vertrek van Tommy Jacobs toch wel een verlies, maar anderzijds hebben we met de terugkeer van Lucas Van De Walle een speler erbij die met zijn acties het verschil kan maken. We zijn intussen ook enkele jaartjes ouder en vooral het surplus aan maturiteit kan ons over de schreef helpen. En de meer ervaren jongens als Simon Ally en doelman Marijn Delaere zullen de ploeg ook wel sturen. Ik heb er dus wel vertrouwen in dat we niet in de problemen komen.”

