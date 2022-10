Simon Bracké gaat met KVK Tienen onnodig kopje-onder bij Olympic Charleroi: “We belonen onszelf te weinig op verplaatsing”

Met een verrassende uithaal verschalkte wie anders dan Yagan thuisdoelman Moriconi. Op een ideaal moment nota bene met nog vijf minuten tot de rust. “Absoluut, het was misschien met een tikkeltje geluk dat die bal erin ging, maar tot dan hadden we ons plannetje tot in de perfectie uitgevoerd”, analyseert Simon Bracké. “Oké, we hadden voor de rest niet zoveel kunnen creëren in die eerste helft, maar zeker op verplaatsing wachten we veelal rustig onze kans af om toe te slaan. Op sommige momenten zetten we net iets meer druk, maar in eerste instantie proberen we toch vooral een goed en compact blok neer te zetten. En daar had Charleroi duidelijk moeite mee.”

Details

Tienen in polepositie dus en dan viel het best zwaar om finaal met lege handen achter te blijven. “We belonen ons gewoon te weinig op verplaatsing, want ook bij de U23 van Sporting Charleroi en bij Francs Borains hadden we uitzicht op meer na goede prestaties”, vindt Bracké. “Dan speel ik eigenlijk liever eens een slechte match waarbij we toch met de volle buit huiswaarts keren. Ach, soms komt het op details aan natuurlijk. Nu verspeelden we het leer bij een tegenaanval en lukten zij meteen de gelijkmaker. En op het moment dat we er nog het volste vertrouwen in hadden om met onze sterke bank het verschil te maken, viel die 2-1 op corner. We hebben nadien nog druk gezet, maar de bal wilde er niet meer in. Gelukkig volgen de matchen elkaar snel op en krijgen we tegen Knokke een nieuwe kans om op te schuiven. Maar goed, om de aansluiting met de linkerkolom te maken, zetten we inderdaad best eens een reeks neer.”

In de schaduw

Bracké mocht opnieuw als defensieve middenvelder opdraven en lijkt zich als nieuwkomer in de gunst van trainer Hias gespeeld te hebben. “Die minuten zijn natuurlijk niet onbelangrijk, maar voor de rest hoef ik niet zo nodig uit te blinken en in de spotlights te staan”, klinkt het bescheiden. “Ik ben in de eerste plaats naar Tienen gekomen om me te amuseren en op dat vlak word ik hier op mijn wenken bediend. Ik vind ook van mezelf dat ik momenteel een goed niveau haal, al valt dat door mijn rol in de ploeg misschien niet altijd op (knipoogt). Maar net als de defensie haal ook ik voldoening uit het neutraliseren van de tegenstander en de data met onder meer het aantal loopkilometers bevestigen telkenmale dat goede gevoel. Alleen na zo’n onnodig verlies is het even flink balen natuurlijk.”

