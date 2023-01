Simon Bracké en KVK Tienen blijven met nul punten achter nadat ze leider Patro Eisden doen wankelen: “We kregen andermaal geen loon naar werken”

Het is weinig ploegen gegeven om Patro Eisden Maasmechelen te kloppen in eigen huis, daar slaagde dit seizoen trouwens enkel Club Brugge in in de Croky Cup. KVK Tienen bracht de leider in eerste op zijn beurt serieus aan het wankelen, om uiteindelijk alsnog met lege handen huiswaarts te keren.

De Suikerjongens haalden gisterenavond in de slotfase nog een 1-0-achterstand op, om in blessuretijd via Arrivas zelfs een hand uit te steken naar de winninggoal. Die viel vlak nadien evenwel aan de overzijde na een vrije trap die net iets te makkelijke weggegeven werd. “Daar hebben we toch wel een cruciale inschattingsfout gemaakt die ons uiteindelijk duur is komen te staan”, oordeelt Simon Bracké. “Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten, maar zo kort voor affluiten keil je het leer voor mijn part maar naar voren of in de tribune. En dan te denken dat we daarvoor nog uitzicht hadden op de 1-2. Gaat Paolo daar tegen de grond, dan had het ons wellicht een penalty opgeleverd. Maar goed, de feiten zijn wat ze zijn en dat is toch weer zuur puntenverlies.”

Winnaars

Dat laatste overkwam de Suikerploeg de voorbije weken net iets te vaak, al mogen we zeker niet de knappe 9 op 9 vergeten die de manschappen van trainer Hias tussendoor pakten. “Nee, daar mogen we terecht trots op zijn, net als op het feit dat we de laatste maanden gewoon heel goed voetbal op de mat brengen”, beseft de defensieve middenvelder. “Maar we zijn allemaal winnaars tussen de lijnen en dan is het toch een beetje pijnlijk als je geen loon naar werken krijgt. Ik zeg niet dat we de volle buit verdienden in Patro, maar een puntje was zeker niet overdreven geweest aangezien we bijna de perfecte match speelden. Alleen de eerste vijf à tien minuten vond ik ons niet scherp genoeg. Nadien hebben we de wedstrijd in handen genomen, al is Patro wel een team dat bewust de bal aan de tegenstander laat. Maar we hebben met dat balbezit ook effectief goede dingen gedaan en de nodige kansen gecreëerd. Net zoals we in Gent deden en dan neem ik er voor het gemak ook de thuismatch tegen Hoogstraten bij van begin december. Met een beetje meeval en extra punten stonden we nu stevig in die linkerkolom.”

Koud water

Iedereen verwerkt zo’n nederlaag op zijn eigen manier. Voor Bracké was dat door de dag nadien letterlijk het koude water te trotseren met onder meer ex-ploegmaat en OHL-held Bjorn Ruytinx aan zijn zijde. “Klopt, een maat van mij organiseerde vanmiddag zo’n event in Knokke en dus ben ik na Patro meteen naar de kust doorgereden”, vertelt hij nog. “In de auto heb je wel even de tijd om te reflecteren over de wedstrijd. En zo’n duik in koud water is voor heel veel zaken goed, ook om teleurstellingen door te spoelen dus (knipoogt).”