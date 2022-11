Simon Baes (Kalken) kijkt uit naar ochtendmatch tegen Stekene: “Als eerste wakker zijn”

Voetbal derde nationale AZondag krijgt HO Kalken op de eigen Kruisen een stevig ontbijt voorgeschoteld. Vanaf 11u ‘s ochtends gaan Simon Baes en co. tegen Avanti Stekene op zoek naar een eerste zege in vijf matchen.

In derde nationale is HO Kalken de schwung een beetje kwijt na de knappe dertien op vijftien van september en oktober. Hogerop wacht al sinds 22 oktober op een zege en puurde slechts twee punten uit de jongste vier matchen, de slechtste reeks sinds 2019. “Voor meer dan de helft van onze ploeg is dit iets nieuws”, geeft verdediger Simon Baes toe.

“Het is geen leuke situatie, maar het zit ons de voorbije weken ook niet echt mee. Tegen Anzegem hadden we vorige week ook kunnen winnen en zat het geluk gewoon niet aan onze kant. Het enige wat we kunnen doen is knokken om zo snel mogelijk die eerste overwinning te pakken en aan een nieuwe positieve reeks beginnen.”

“We horen elke week van onze tegenstanders dat we tot de best voetballende ploegen van de competitie horen. We moeten dus zeker niet aan onszelf twijfelen. Elke ploeg maakt wel eens een mindere periode mee, zeker in deze zware competitie.”

Eitje als ontbijt

Door de WK-wedstrijd van de Rode Duivels werken bijna alle eerste-, tweede- en derdenationalers hun dertiende speeldag op zaterdag af. Enkel HO Kalken en Avanti Stekene spelen zondagvoormiddag op de Kruisen. “Dat is ook iets anders”, lacht Baes.

“Ik denk dat het van bij de U15 geleden is dat ik zo vroeg moest spelen. Gelukkig ben ik pas 23 en is dat nog maar acht jaar geleden. Veel verandert er ook niet, want het is gewoon een match met inzet. In plaats van pasta zal het om 8u ‘s ochtends wel een eitje als ontbijt worden. Veel zal afhangen van wie het best geslapen heeft en als eerste wakker is.”

“Op eigen veld hebben we dit seizoen nog niet ons beste voetbal gespeeld. Hopelijk kunnen we daar zondag verandering in brengen om daarna samen in de kantine naar de Rode Duivels te kijken. Avanti Stekene mikt hoger dan wij, scoorde al vrij vaak en zal hopelijk ook naar de Kruisen komen om te voetballen. Misschien beginnen we zondag eens als underdog aan de wedstrijd.”

Blessurenieuws

Bjorn Caryn is wellicht voor de rest van het seizoen buiten strijd. De middenvelder scheurde de kruisband en staat voor een lange revalidatie.

Derde nationale A: HO Kalken - Avanti Stekene: zondag 26/11 om 11u

Lees ook: meer voetbal derde nationale A