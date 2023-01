Simen Jacobs hervat de competitie met Liedekerke op Linden: “De top vijf moet het doel blijven”

Simen Jacobs

Aan de Heuvelkouter wordt de komende maanden gerekend op de diensten van Simen Jacobs. Als nieuwkomer integreerde hij zich in de ploeg. “Ik bracht mijn jeugd door bij Tubeke. De laatste drie seizoenen verdedigde ik de kleuren van Rhodienne-De Hoek. Ondanks de tegenvallende resultaten viel de sfeer in Sint-Genesius-Rode wel mee. Toch was het niet echt een optie om langer bij de club te blijven. De ene speler na de andere zocht andere oorden op. Tachtig procent van de ploeg vertrok. Je kan van een leegloop spreken. Zelf heb ik niet lang moeten zoeken naar een nieuwe ploeg. In januari kwam Liedekerke al op de proppen met een voorstel. Samen met Kenny Scheerens en Glenn Van Der Vennet besloot ik de overstap te maken. Die keuze heb ik me nog niet beklaagd.”

Weinig regelmaat

Liedekerke is dit seizoen geen voorbeeld van regelmaat. Simen Jacobs bevestigt. “We proberen altijd te voetballen. Het klopt dat we al enkele keren onnodig punten lieten liggen, maar de top vijf moet het doel blijven. Net voor de winterstop was dat nog het geval tegen Grimbergen. Toen speelden we een prima eerste helft en kwamen we 2-0 voor. Finaal moesten we toch nog een 2-2-gelijkspel toestaan. Januari wordt een zware maand met ook nog duels tegen Beigem Humbeek en Wambeek-Ternat voor de boeg. Het is een fase waar we door moeten, maar voor mij maakt het weinig uit tegen wie we spelen.”