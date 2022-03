Simen Jacobs en Rhodienne-De Hoek staan alweer voor cruciaal duel: “Elke week kan het erop of eronder zijn”

Rhodienne-De Hoek boekte vorig weekend een 1-0-zege tegen Erpe-Mere United en dat deed heel veel deugd. “Dat is nog een understatement”, stelt Simen Jacobs. “Enerzijds omdat we dit seizoen nog niet heel veel matchen hebben kunnen winnen. Anderzijds na de opdoffer tegen Jong Lede (4-1-nederlaag) was dit echt wel noodzakelijk om niet alleen achterin te blijven hangen.”

“Ook het feit dat we de nul hebben gehouden tegen een ploeg dat toch in de top vijf staat, geeft zeker voldoening. Het hard werken op training wordt dan toch beloond.”

“Een vijftal ploegen staan onderaan zeer dicht op elkaar in het klassement. Dat geeft de motivatie dat alles nog mogelijk is. Met deze kwaliteiten moeten we er altijd in blijven. Tegen deze rechtstreeks concurrenten hebben we niet altijd punten kunnen pakken. Tegen hoger gerangschikte ploegen pikten we daarentegen wel soms een puntje mee. Desondanks zijn de volgende twee matchen cruciaal.”

Eppegem niet onderschatten

“Komend weekend spelen we tegen Eppegem. Beide ploegen hebben evenveel punten en dit kan dus weleens de match zijn die bepaald of we er al dan niet in blijven. Maar we zitten in een goede flow de laatste vijf matchen en dat zou ons wel eens kunnen helpen komend weekend.”

“Als de mentaliteit hetzelfde is als de vorige speeldagen ben ik ervan overtuigd dat er iets te rapen valt. We mogen Eppegem niet onderschatten. Ik speelde de heenwedstrijd zelf niet meer door corona, maar weet dat het een niet te onderschatten ploeg is. Ik hoop er zelf dit weekend wel bij te zijn, maar heb wat last aan de hamstrings.”

“Elke week kan het erop of eronder zijn, zeker nu je de komende twee matchen tegen rechtstreeks tegenstanders speelt. Desondanks zorgt dit niet voor extra druk. Als iedereen zich 100 procent blijft geven, valt er ons niks te verwijten. De resterende matchen zijn allemaal finales die gewonnen kunnen worden, ongeacht waar het team gerangschikt staat”, besluit Jacobs.