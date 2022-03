Simen Evertsen-Hegreberg na tweede plaats in Nokere Koerse: “Tevreden met dit resultaat”

EFC-L&R-AGS heeft met de Noor Simen Evertsen-Hegreberg een interessante aanwinst. Nadat de tweedejaarsjunior de Omloop van Yerseke als derde afsloot en de kermiskoers in De Klijte won werd hij tweede in Nokere Koerse.

De Noor, die in het Avelgemse gehucht De Rugge verblijft, slaagde erin Nokere Koerse in een beslissende plooi te leggen. Na vijftig kilometer trok hij in de aanval. Jean-Baptiste Declercq, Rube Baeten en de Mexicaan Heriberto Quiroz Gutierrez pikten aan. “We werkten heel goed samen, later in de koers sloten nog enkele renners aan”, aldus de zoon van ex-renner Morten Hegreberg.

Eerst maakte de Brit Matthew Brennan de sprong naar de vier leiders. De Mexicaan haakte af. Jarno Widar, de Sloveen Grega Podlesnik en de Nederlanders Raphaël Mouton en Max Van Der Meulen sloten eveneens aan. In de tweede en laatste lokale ronde trok de Noor nog eens stevig door. “Op de laatste kasseistrook trok ik het tempo opnieuw op en moesten enkele renners lossen”, ging Evertsen-Hegreberg verder. “Zo bleven we in de laatste kilometers nog met drie over.”

Terug naar huis

Enkel Podlesnik en Widar konden de Noor volgen. Samen gingen ze naar de hellende kasseien van Nokereberg. De Sloveen begon de sprint, Widar ging er meteen over en hield de laatste meters Evertsen-Hegreberg af. “Heel moeilijk om op die kasseien te sprinten”, gaf de Noor toe. “Ik kwam dicht, maar niet dicht genoeg. Toch ben ik tevreden met deze tweede plaats. Ik ben nu een maand in België, won een kermiskoers en haalde al twee podia in grotere koersen. Alleen in Kuurne-Brussel-Kuurne had ik pech want twee keer gevallen.”

Vandaag keert Evertsen-Hegreberg terug naar Noorwegen. Op 27 maart staat hij aan de start van Gent-Wevelgem. “Dan rijd ik met de nationale ploeg”, blikte de zeventienjarige kerel vooruit. “Misschien zal ik met mijn land ook Parijs-Roubaix kunnen rijden. E3 Harelbeke zal ik ook doen. Vorig jaar reed ik bij de ploeg van Rik Devoogdt, maar daar viel alles uit elkaar. Mijn vader heeft ook in België gekoerst en kent hier nog wel wat mensen. Zo kwam ik bij EFC-L&R-AGS terecht. In eigen land ga ik naar een gewone school, maar we hebben wel een sportafdeling met dertig atleten uit diverse sporten.”