Silke Van Avermaet (Yellow Tigers): “Energie, karakter en veerkracht getoond tegen de toplanden van dit WK”

De jonge volleybalster uit Dendermonde speelde niet op haar vertrouwde positie als middenaanvalster. Om het nationale team te helpen, werd ze als hoofdaanvalster ingezet. Ze groeide steeds meer in haar nieuwe rol. Eventjes mocht ze tijdens de wedstrijd tegen Brazilië op haar gekende plek in het midden opdraven. Multifunctioneel, wordt zo iets genoemd, polyvalent, inzetbaar op vele vlakken. De Belgen eindigden zondag op een spraakmakende manier in de top tien van de wereld.

Veel geleerd

“Tegen elk land en elke tegenstander toonden we een groot ‘tijger-gehalte’ “, vertelt Silke Van Avermaet. “Dat is een synoniem voor energie, karakter en veerkracht. Telkens opstaan en terugvechten. Dat we zo’n mooi volleybal konden tonen tegen de toplanden van de wereld, dat is buitengewoon. Te gek om dat mee te maken. We hebben er veel uit geleerd. Brazilië bijvoorbeeld, die spelen elk punt alsof het een matchpunt is. Vol overgave, geweldig om te zien. Ze kunnen ook snel aanpassingen doorvoeren. Dat is een machine, dat is een horloge dat maar blijft doortikken en nooit stilvalt. De aanvalsdreiging kwam van overal, niet normaal. We hebben elke kans gegrepen om te concurreren tegen deze toppers.”