Silke Van Avermaet bereikt met Asterix Avo de bekerfinale: “Ons doel is pas bereikt, wanneer we die finale ook winnen”

Er waren alleen maar stralende gezichten bij Asterix Avo nadat het team van trainer-coach Kris Vansnick voor de tweede maal VDK Gent - toch de leiders van de volleybalcompetitie - kon verslaan. De fiere Beverse club kan in de Antwerpse Lotto Arena op zoek naar de 23ste bekerwinst in de clubgeschiedenis. De tegenstrever wordt VC Oudegem dat tijdens de andere halve finale Tchalou Volley, ook al met 3-0 cijfers, versloeg.

VDK Gent stond onder een enorme druk, want na de vorige nederlaag besefte de Oost-Vlaamse ploeg dat Asterix Avo een riante uitgangspositie had veroverd. Twee sets volstonden voor de thuisploeg om de bekerfinale te bereiken. Het tactisch plan van coach Vansnick werkte uitstekend. “Daar ben ik zeer tevreden over”, lacht de man uit Gooik. “We hadden voortdurend controle, dankzij onze strategie in blok en verdediging. Onze servicedruk bleef voldoende hoog en aanvallend kwam het gevaar van alle kanten.”

Bekerreputatie

“Asterix Avo heeft een uitgebreide bekerreputatie”, vervolgt Kris Vansnick. “Na zo veel succesvolle jaren gaat iedereen ervan uit dat wij opnieuw de finale zullen spelen. Zo vanzelfsprekend is dat niet, hier is heel hard voor gewerkt. Soms was het moeilijk voor mijn speelsters, midden in de examenperiode, maar na vele trainingen en oefenwedstrijden waren we klaar voor deze halve finales. Wanneer dat positieve resultaten oplevert, zoals nu, dan motiveert ons dat alleen maar om op die manier verder te werken.“

Het DNA van de ploeg

Het hele team presteerde uitstekend, ook de wisselspeelsters, maar toch staken Silke Van Avermaet, Manon Stragier en Marlies Janssens erbovenuit. “We hebben van in het begin onze honger getoond”, lacht Silke Van Avermaet na haar ijzersterke prestatie. “We hadden - indien het nog zou mislopen - de golden set als extra troef. Zij moesten winnen en dat zorgde voor veel spanning bij Gent. Dat we met zo veel inzet dit resultaat kunnen behalen, dat maakt het nog veel mooier. Dit is de DNA van ons team. Iedereen feliciteert mij, maar dit is toch een overwinning van ons allemaal. Ons ultieme doel is pas bereikt wanneer we ook de finale kunnen winnen.”